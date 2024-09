SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO NEL GRUPPO DEL LAGORAI: «RESTANO BLOCCATI PER LE FORTISSIME RAFFICHE DI VENTO, RECUPERATI ILLESI DUE ESCURSIONISTI TEDESCHI»

08.44 - sabato 14 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Intervento nel gruppo del Lagorai. Si è concluso dopo le 20 di ieri sera un intervento in soccorso di due escursionisti tedeschi, un uomo del 1997 e una donna del 2000, nel gruppo del Lagorai, a forcella di Ceremana, a una quota di 2.450 m.s.l.m.. Diretti verso il bivacco Aldo Moro, i due escursionisti hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 17.45 perché bloccati e infreddoliti per le fortissime raffiche di vento.

La Centrale Unica di Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha chiesto l’intervento della Stazione San Martino di Castrozza. Tre soccorritori sono saliti con quad e jeep fino alla stazione a monte degli impianti di risalita di punta Ces, per poi proseguire a piedi e raggiungere i due escursionisti poco a valle della forcella in circa 45 minuti. I due sono stati accompagnati in sicurezza fino ai mezzi di soccorso e da lì fino alla macchina. Riscaldati e rifocillati, non hanno avuto bisogno di alcun ricovero in ospedale.