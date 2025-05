SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTI: «FERITO UN CLIMBER ALLE PLACCHE ZEBRATE, ESCURSIONISTI IN DIFFICOLTÀ TRA NEVE E STANCHEZZA»

18.53 - venerdì 2 maggio 2025

Un climber del 1995 di Trento è stato soccorso lungo la via 46° parallelo sulle Placche Zebrate (Dro), dopo essere stato investito da una scarica di sassi che lo ha ferito ad un fianco. La chiamata al Numero unico di Emergenza 112 è arrivata intorno alle 13.40 dalla compagna di cordata.

La Centrale Unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha imbarcato a bordo un operatore della Stazione di Riva del Garda. Una volta in quota, il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il secondo soccorritore sono stati verricellati in parete, in prossimità della sosta del primo tiro, dove la cordata si era assicurata. Entrambi i climber sono stati recuperati a bordo dell’elicottero con il verricello e riportati a valle. L’infortunato è stato trasferito all’ospedale di Rovereto.

Nel corso della giornata, tre gli interventi per recuperare escursionisti illesi ma in difficoltà. Il primo alle 14.40, quando la Centrale Unica di Emergenza è stata allertata per due escursionisti del 2000 e del 2003 della provincia di Ferrara, e il loro cane, illesi ma incapaci di proseguire in autonomia per la stanchezza sul sentiero 612 in localitá Casina Crona (Molveno). La Stazione di Molveno del Soccorso Alpino e Speleologico li ha raggiunto con il fuoristrada per accompagnarli a valle al loro alloggio.

Poco prima delle 15, sette escursionisti hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 perché in difficoltà per la presenza di neve lungo il sentiero E349 sotto cima Valbona (Predazzo), a una quota di circa 2.100 m.s.l.m., . Una squadra mista di soccorritori della Stazione di Moena del Soccorso Alpino e Speleologico e della stazione di Rolle del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza li ha raggiunti a piedi e li ha accompagnati a valle in sicurezza.

Infine, due escursioniste francesi del 2000, illese ma in posizione precaria su un pendio innevato lungo il sentiero E541 nel gruppo del Catinaccio, sono state recuperate dall’elicottero e trasferite a valle, senza il bisogno del ricovero in ospedale. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino, pronti in piazzola per dare supporto.