SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * «IN CORSO LE RICERCHE DI UN 68ENNE SCOMPARSO DA IERI SERA A NANNO, IL CELLULARE LOCALIZZATO IN UN’AREA DI 2 KM TRA QUATTRO FRAZIONI»

10.02 - martedì 12 agosto 2025

Sono tuttora in corso le ricerche di un 68enne, residente a Nanno, del quale non si hanno notizie da ieri sera. L’uomo era uscito di casa per una passeggiata poco dopo pranzo, ma non aveva fatto rientro per un appuntamento stabilito precedentemente alle 18 di ieri, lunedì 11 agosto. È stato contattato più volte al telefono, fino a quando aveva risposto intorno alle 20:30, non riuscendo però a dire dove si trovava; successivamente il telefono si è scaricato. Non ha fatto ritorno per l’intera nottata. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco prima delle 20:30 di ieri 11 agosto.

La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente attivato la stazione della Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, coinvolgendo poi anche le stazioni Val di Sole, Alta Val di Non, Rabbi, Pejo, Vermiglio. Sono stati coinvolti anche le Unità Cinofile, i Vigili del fuoco, i Vigili del fuoco permanenti con i droni (Sapr), forestali, le Unità Cinofile Molecolari della Scuola Provinciale, la Croce Rossa, la Croce Bianca, la Polizia di Moena, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Le ricerche sono subito partite e si sono concentrate nella zona intorno al luogo da dove è stato localizzato il cellulare, che tuttavia è molto ampia ed ha un raggio di 2 chilometri tra gli abitati di Nanno, Dermulo, Taio, Tassullo.