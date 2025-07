SOCCORSO ALPINO TRENTINO * GRUPPO MARMOLADA: «DOPPIO INTERVENTO SUL VIEL DAL PAN, DUE ESCURSIONISTI IN DIFFICOLTÀ SUL SENTIERO» (FOTO E VIDEO)

20.15 - sabato 19 luglio 2025

Due interventi di soccorso sul sentiero del Viel dal Pan (gruppo della Marmolada, Val di Fassa).

La prima chiamata al Numero Unico per le emergenze 112 è giunta alle 12:15 per un uomo del 1944 residente a Cervignano del Friuli (UD) caduto per una quarantina di metri dal sentiero, mentre camminava sul tracciato poco dopo il rifugio Viel dal Pan verso passo Fedaia.

La Centrale per le emergenze ha richiesto l’elisoccorso mentre la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino dell’Alta Val di Fassa portava alcuni operatori della Guardia attiva in piazzola.

Dopo un breve sorvolo la persona infortunata veniva individuata all’interno di un canale. L’elicottero ha così sbarcato con verricello i sanitari e il tecnico di elisoccorso.

Con una successiva rotazione portava in quota anche alcuni operatori della guardia attiva presente in piazzola a Canazei. Prestate le prime cure, il ferito, che riportava diversi traumi, è stato imbarelllato e quindi imbarcato tramite verricello sull’elicottero, che lo ha portato prima in piazzola a Canazei dove è stato stabilizzato e poi all’ospedale Santa Chiara di Trento.

A seguito delle ferite l’uomo è poi deceduto all’ospedale.

Sempre sul medesimo sentiero, poco tempo dopo, un’altra escursionista del 1950 residente in provincia di Foggia è stata soccorsa oggi in seguito ad una caduta mentre percorreva a piedi il sentiero nella sua parte finale verso passo Fedaia.

Sul posto si sono subito recati gli operatori della Guardia attiva Alta Fassa, ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Una volta giunto sul posto l’elicottero ha scaricato in hovering l’équipe sanitaria e il tecnico, i quali, con il supporto degli operatori della stazione Alta Fassa, hanno prestato le prime cure alla donna, che riportava alcuni traumi.

L’elicottero ha quindi imbarcato tramite verricello la ferita e la ha portata all’ospedale di Cavalese.

