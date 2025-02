SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * GRUPPO DELLA VIGOLANA: «ESCURSIONISTA SCIVOLA SULLA NEVE E BATTE LA SCHIENA, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA»

18.02 - sabato 8 febbraio 2025

Intervento nel gruppo della Vigolana per un escursionista scivolato sulla neve. Un escursionista di Sassari del 2002 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere scivolato sulla neve lungo il sentiero 444 nel gruppo della Vigolana. L’uomo stava procedendo in discesa da solo quando, a una quota di circa 1.800 m.s.l.m. è scivolato sulla neve sbattendo la schiena a terra. La richiesta di aiuto al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata poco dopo le 12.30.

La Centrale di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico si preparavano in piazzola per dare eventuale supporto. Dopo pochi minuti di sorvolo, l’equipaggio dell’elicottero ha individuato l’infortunato. Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino ed equipe sanitaria sono stati verricellati sul posto per prestare le prime cure all’escursionista, cosciente e in leggera ipotermia. Una volta stabilizzato, l’infortunato è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raccomanda di prestare massima attenzione quando si affronta la montagna in inverno. In presenza di neve e di ghiaccio è fondamentale indossare l’attrezzatura adeguata, come ramponcini o ramponi, a seconda dell’ambiente in cui ci si trova.

Foto di archivio