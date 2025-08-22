SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * «ESCURSIONISTA PRECIPITA PER 150 METRI, MUORE SUL SENTIERO DELL’ORSO A MADONNA DI CAMPIGLIO»

16.10 - venerdì 22 agosto 2025

Una donna di 62 anni residente a Rimini ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in seguito ad caduta lungo il Sentiero dell’Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta.

L’escursionista stava camminando in compagnia del figlio quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo è ruzzolata per 150 metri fuori traccia, arrestando la propria caduta soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 14.20 da parte del figlio, che aveva assistito impotente alla scena, mentre una seconda chiamata è giunta anche pochi minuti più tardi da parte di altri passanti che si trovavano sul sentiero sottostante e si erano imbattuti nel corpo esanime dell’escursionista.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano via terra il luogo dell’incidente.

L’elicottero ha sbarcato nei pressi della donna il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, il cui medico ha immediatamente provveduto ad eseguire le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito.

Dopo il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma è stata elitrasportata a valle.