SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * DOLOMITI DI BRENTA: «MALORE SUL SENTIERO ATTREZZATO DELLE BOCCHETTE ALTE, ESCURSIONISTA DI VARESE PERDE LA VITA»

20.16 - sabato 7 settembre 2024

//

Malore sul sentiero attrezzato delle Bocchette Alte, escursionista varesotto perde la vita. Un escursionista italiano di 73 anni, residente a Varese, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi dopo essere stato colto da un malore lungo il sentiero attrezzato delle Bocchette Alte, nelle Dolomiti di Brenta. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.30, da parte del compagno di escursione.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si mettevano a disposizione gli operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati verricellati sul posto, dove hanno subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo. Dopo la constatazione del decesso e l’autorizzazione alla rimozione della salma, l’elicottero ha provveduto a verricellare il corpo a bordo per elitrasportarlo a valle, presso la camera mortuaria.

Fra gli altri interventi di soccorso che hanno caratterizzato la giornata odierna, si segnala una caduta a terra, da 20 metri d’altezza, di un arrampicatore tedesco di 23 anni, impegnato a scalare le pareti della falesia Dos Capel, a Tesero. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno alle 11, da parte della compagna dell’infortunato. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto anche in questo caso l’intervento dell’elicottero mentre cinque soccorritori della Stazione Val di Fiemme si preparavano in piazzola per dare il loro supporto alle operazioni. Il giovane è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con vari politraumi, ma senza essere in pericolo di vita.

Foto archivio Soccorso Alpino