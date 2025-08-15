SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * DOLOMITI DI BRENTA: «CLIMBER PRECIPITA PER 10 METRI, ELITRASPORTATA ALL’OSPEDALE S. CHIARA» (FOTO E VIDEO)

17.20 - venerdì 15 agosto 2025

Si sono concluse alle 15.30 di oggi pomeriggio le operazioni di soccorso per un’arrampicatrice classe 1997 precipitata per 10 metri da prima di cordata lungo il quinto tiro della via Alimonta-Vidi sul Castelletto Inferiore, in Dolomiti di Brenta.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14 da parte del compagno di cordata.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre due operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola e un altro operatore, oltre che tecnico di elisoccorso, si trovava già al Rifugio Tuckett.

L’elicottero, dopo aver imbarcato quest’ultimo nei pressi del rifugio, ha verricellato i due tecnici di elisoccorso e l’equipe sanitaria sulla sosta del quarto tiro, dove l’infortunata è stata recuperata ed elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento mentre il compagno di cordata veniva riaccompagnato alla base della parete dal secondo tecnico di elisoccorso per poi rientrare successivamente a valle in autonomia.

