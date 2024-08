SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * CIMA PRESANELLA: «ALPINISTA SCIVOLA PER 250 METRI LUNGO IL NEVAIO, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA PER POLITRAUMI»

10.32 - sabato 3 agosto 2024

Intervento di soccorso per alpinista scivolato su nevaio (Cima Presanella). Un alpinista classe 1985, residente a Mori, è stato soccorso nella prima mattinata di oggi dopo essere scivolato per 250 metri lungo il nevaio di Cima Presanella, ad una quota di 3112 metri, procurandosi svariati politraumi. L’allerta è arrivata da parte del suo compagno di salita intorno alle ore 9, attraverso l’utilizzo dell’applicazione GeoResQ.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre gli operatori della Stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino e Speleologico si mettevano a disposizione nella piazzola di Carisolo. L’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso sono stati prontamente verricellati sul posto, dove hanno imbarellato il paziente per poi portarlo in un punto meno insidioso, nei pressi del Rifugio Segantini, in cui potergli prestare le prime cure del caso. L’uomo è stato infine elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

