SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * «CICLISTA PRECIPITA NEL TORRENTE RABBIES, MUORE DOPO LA CADUTA» (FOTO E VIDEO)

18.20 - domenica 17 agosto 2025

Un uomo classe 1958 ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essere caduto con la propria bici nel torrente Rabbies (Val di Rabbi).

L’uomo stava pedalando da solo lungo la destra orografica del torrente quando, dopo aver probabilmente perso il controllo del mezzo, è caduto nella scarpata che argina il corso d’acqua, battendo verosimilmente la testa e finendo in acqua.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 16.20 da parte di un passante, che ne aveva avvistato il corpo inerme nel torrente.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre otto soccorritori della Stazione di Rabbi del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano via terra il luogo dell’incidente insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

Il corpo dell’uomo è stato quindi estratto dall’acqua del torrente e portato a riva, dove l’elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, il cui medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma dell’uomo è stata traslata in camera mortuaria a Rabbi.

