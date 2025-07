SOCCORSO ALPINO TRENTINO * CADINO (FAEDO) – FERRATA RIO SECCO «AUSTRIACA CADE PER SEI METRI, ELITRASPORTATA ALL’OSPEDALE S. CHIARA A TRENTO» (FOTO E VIDEO)

12.30 - domenica 20 luglio 2025

Una donna austriaca del 1968 è caduta per sei metri questa mattina, mentre stava risalendo la ferrata del Rio Secco a Cadino (Faedo), in un punto in cui non era assicurata.

In seguito alla caduta ha riportato alcuni traumi agli arti.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 9:30 da parte del compagno di escursione.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni soccorritori della Stazione Rotaliana Bassa Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano il luogo dell’incidente via terra per coadiuvare nelle operazioni.

L’elicottero, vista la zona impervia, ha sbarcato sul luogo tramite verricello l’équipe con il tecnico di elisoccorso.

La donna è stata stabilizzata su tavola spinale e quindi recuperata tramite verricello, con il supporto degli operatori della stazione Rotaliana Bassa Val di Non.

Questi ultimi hanno quindi riaccompagnato a valle il compagno di escursione.

La donna infortunata è stata portata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

