SOCCORSO ALPINO TRENTINO * BORDALA (RONZO CHIENIS): « PRECIPITA SUL MONTE STIVO, PILOTA DI PARAPENDIO ELITRASPORTATO AL S. CHIARA PER I POSSIBILI TRAUMI »

18.31 - domenica 13 agosto 2023

Intervento per un pilota di parapendio precipitato sul monte Stivo. Un pilota di parapendio trentino è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili traumi riportati dopo essere precipitato tra la cima del monte Stivo e passo Bordala (Ronzo Chienis). L’uomo ha perso quota a causa di una chiusura della vela e, dopo aver aperto il paracadute di emergenza, ha sbattuto contro la parete ed è finito a terra lungo un pendio di ghiaia, a una quota di circa 1.700 m.s.l.m… La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 14.15.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre gli operatori della Stazione Vallagarina si rendevano disponibili a Passo Bordala. L’elicottero è volato in quota e dopo aver individuato l’infortunato, sempre cosciente, ha verricellato il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino con l’equipe sanitaria. L’uomo è stato stabilizzato, imbarellato, recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.