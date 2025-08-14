SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * AGGIORNAMENTO: «RICERCHE DEL 68ENNE DISPERSO IN VAL DI NON, PROSEGUONO LE OPERAZIONI CON FORZE RIDOTTE» (FOTO E VIDEO)

19.01 - giovedì 14 agosto 2025

Ancora senza esito, nonostante siano proseguite anche per l’intera giornata odierna, le ricerche del 68enne residente a Nanno del quale non si hanno notizie da lunedì sera.

Più di 250 le persone coinvolte quest’oggi, con 11 unità cinofile impiegate sul campo, per un totale di 1.200 persone impegnate in questi giorni nelle ricerche.

L’area battuta nel corso della giornata ha compreso zone già vagliate attorno agli abitati di Nanno, Dermulo, Taio e Tassullo, ma anche nuove aree ancora non esaminate, sempre tuttavia con esito negativo.

Presenti sul posto gli operatori delle Stazioni Val di Non, Alta Val di Non, Val di Sole, Rabbi, Pejo, Vermiglio, Rotaliana, Trento-Monte Bondone e Paganella-Avisio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, oltre che il Gruppo Tecnico Forre e le già menzionate Unità Cinofile, comprese quelle molecolari della Scuola Provinciale.

Sono intervenuti inoltre i Vigili del Fuoco, i Nu.Vol.A, la Croce Rossa, la Croce Bianca, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la Polizia di Moena e i Carabinieri.

Dopo una riunione tecnica tenutasi nel pomeriggio di oggi, si è deciso per i prossimi giorni di proseguire le ricerche in maniera ridotta.

Verranno portate avanti dalle forze dell’ordine le attività di polizia giudiziaria, con altre eventuali e concordate nuove verifiche sul territorio che andranno a coinvolgere il Soccorso Alpino e Speleologico nelle aree più impervie e i Vigili del Fuoco.

