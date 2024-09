SMI TRENTINO * VIOLENZE IN CORSIA: PAOLI, «LE FORZE D’ORDINE DEVONO ESSERE SUPPORTATE, PER DARE SERENITÀ AI PROFESSIONISTI»

18.32 - martedì 10 settembre 2024

Violenze in corsia e nelle sedi dei medici. In relazione alle violenze di cui si parla oggi sui quotidiani locali, in Ospedale, ma in un recente passato anche nelle sedi di guardia e dei medici di base, ci stringiamo vicini agli operatori coinvolti. A Trento si capisce che lo Stato e la stessa Provincia autonoma fanno molta fatica ad essere vigili e presenti da un punto di vista dell’efficienza, in riferimento a tali episodi.

Come dice il nostro Presidente Nazionale ordinistico, in assenza di presa di posizione di quello provinciale, bisognerebbe infatti cominciare a ragionare anche sulla presenza dell’esercito, se la polizia non riesce a garantire un presidio come quello dell’Ospedale S.Chiara in odore di diventare anche policlinico universitario!

Crediamo come SMI che le forze d’ordine debbano essere in qualche maniera supportate, affinché lo Stato marchi una presenza forte e ridia un minimo di serenità ai professionisti. Riteniamo, come SMI Trentino, settori della dirigenza medica e della convenzionata, urgente la convocazione di un tavolo con i sindacati dei due settori di tutte le Organizzazioni sindacali provinciali, la Provincia, l’Assessore alla salute, il Commissario del Governo, per adottare proposte che accrescano le tutele dei medici e dei sanitari coinvolti:

Per arrestare le violenze fisiche e verbali che si stanno perpetrando, da anni, non solo al PS di Trento, ma in tutti i PS del Trentino, come nelle sedi di guardia medica sui territori, sia a Trento che Rovereto, che nelle valli, e sia in molte delle 335 sedi di medicina di base.

È dell’anno scorso la violenza a guardie mediche e medici di base a Trento e Rovereto. Seppur con la vicinanza a parole dell’Assessore Tonina ieri, come dell’Assessore Segnana anche prima e delle cariche istituzionali e aziendali, ciò non può più bastare.

E non per nulla vanno deserti i bandi per le sedi periferiche delle guardie mediche nelle nostre valli. Sedi di medici di base esposte, soprattutto in periferia delle città, senza l’aiuto dei CC che da noi, più volte chiamati, si sono detti impossibilitati, per mancanza di personale, a venire in nostro soccorso. I medici di medicina generale , quelli ospedalieri, il personale di segreteria e gli infermieri e Oss sono costretti a lavorare senza alcuna tutela, in sotto-organico, con maggiori responsabilità di prima esposti alla merce di chi si sente in diritto di aggredire verbalmente e fisicamente professionisti impegnati a rispondere ai bisogni di salute dei più deboli e fragili.

Non basta fare educazione civica nelle nostre scuole! La violenza è una delle principali cause che fanno decidere di lasciare la professione medica e sanitaria.Dobbiamo bloccare la fuga dei medici dal pubblico al privato che risulta essere più attrattivo sia sul piano economico che sulla tutela delle sicurezze del lavoro anche di chi accetta il richiamo gratificante dell’Estero, dove non sembrerebbero permesse tali violenze.

Tenendo presente che il datore di lavoro, all’Ospedale di Trento e non solo, si chiama Dott.Ferro Antonio, legale rappresentante di APSS, e dovrebbe rispondere anche di quanto accade negli altri territori, non si vede come non è tutelato il diritto alla sicurezza sul lavoro dei suoi dipendenti come dei nostri convenzionati.

SMI nazionale ha proposto provocatoriamente, il mese scorso, di dare il porto d’armi ai sanitari, innanzi ad una sequela senza fine di aggressioni per il personale sanitario e medico, mettendo in evidenza questa drammatica emergenza che non risparmia il Trentino autonomo.

Noi riteniamo, invece, che armare i medici non sia necessario. Ma una squadra di vigilantes che ci tutelino fuori dai nostri ambulatori e nei PS ospedalieri sarebbe invece se non d’obbligo sicuramente opportuno.Più che spendere soldi in campagne pubblicitarie per attrarre nuovi professionisti da fuori provincia.

Solo sette giorni fa avevamo rimarcato il tutto presso la Commissione aziendale ex art.12 per la medicina generale, ma i dirigenti preposti prendono sempre nota nei verbali senza attivarsi concretamente né con i sistemi di videocamere e men che meno con quelle di alert alle forze dell’ordine, nonostante sia stato firmato un accordo collettivo provinciale da Assessore alla salute, OOSS della medicina generale e DG APSS di Trento.

Avevamo trattato la materia dei codici minori all’interno dei nostri ospedali, in supporto ai dirigenti ospedalieri, ma in queste condizioni dubitiamo che si trovino medici disposti a rimetterci la salute. Perché l’art.32 della Costituzione vale per tutti: cittadini e professionisti di questa stessa salute.

Dott. Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino