SMI TRENTINO * VIOLENZE A PERSONALE SANITARIO: «LA PAT DIA PRECISE INDICAZIONI AD APSS, PERCHÉ ADOTTI SUBITO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA»

Il decreto ministeriale proposto dai ministri Schillaci e Nordio nei giorni scorsi a tutela dei professionisti che lavorano anche negli ambulatori di medicina generale del Trentino (medici di base, guardie mediche), adotta finalmente l”estensione dell’arresto in flagranza differita anche per le violenze operate nei nostri confronti e/o nelle strutture sanitarie, attraverso un filmato, una videoregistrazione o qualsiasi altro strumento che consenta di poter individuare l’aggressore.

Come noto, “l’arresto in fragranza differita dà la possibilità al personale di pubblica sicurezza di poter arrestare entro le 48 ore il soggetto che ha procurato violenza e quindi di assicurarlo alla giustizia”.

E’ permesso quindi al medico, a sua difesa, ove sia disponibile adeguata documentazione derivante, ad esempio, da dispositivi di videosorveglianza, avvisare il personale di pubblica sicurezza concretamente. Tale misura di videosorveglianza e pulsantiera, era stata già deliberata in Giunta provinciale in conseguenza del contratto firmato tra SMI, altri sindacati minoritari, APSS e Assessorato negli anni scorsi per la medicina generale -ma da APSS disatteso fino ad oggi-.

Essa finalmente consente di effettuare comunque l’arresto anche quando, per il contesto come può essere quello di un pronto soccorso affollato, di una sala d’attesa del medico di base, altrettanto affollata, di una sede di guardia medica periferica abbandonata a se stessa di notte, non sia possibile farlo contestualmente all”aggressione, magari perché in loco non c’è una stazione dei Carabinieri e il servizio notturno non si muove da Trento alle località periferiche di guardia medica convenzionata.

Il decreto introduce anche multe pecuniarie fino a 10.000 euro per chi produce qualsiasi tipo di violenza e di distruzione di suppellettili o di ambienti nelle strutture sanitarie, compresi gli interni degli ambulatori privati dei medici di famiglia, presidi del sistema sanitario nazionale.

Riteniamo, ora, che la Provincia di Trento debba dare delle precise indicazioni ad APSS perché adotti immediatamente sistemi di videosorveglianza, anche su richiesta degli stessi medici di medicina generale, utilizzando eventualmente anche i fondi del PNRR, per poter consentire a questa norma, non più solo contrattualizzata a livello provinciale ma anche normata a livello nazionale, di diventare realmente efficace.

Per non continuare a subire, indifesi, quel 69% di minacce verbali e violenze fisiche riscontrate sui nostri professionisti nell’indagine che SMI Trentino ha svolto nei mesi scorsi sia tra i propri dirigenti medici che tra quelli della medicina generale.

Dr. Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino