SMI TRENTINO * VACCINI ANTINFLUENZALI: PAOLI, «ABBIAMO CHIESTO AD APSS DI CONSEGNARE PIÙ SCORTE, CI È STATO OPPOSTO UN NETTO RIFIUTO»

I medici di medicina generale denunciano in molte zone del Trentino, compreso Trento, la mancata consegna di ulteriori dosi di vaccini antinfluenzali previsti inizialmente nel nostro accordo annuale per la campagna di prevenzione sui cittadini non autosufficienti, i pazienti oltre i 60 anni, i pazienti affetti da patologie croniche, le forze pubbliche, le donne in gravidanza e molte altre categorie che ce le richiedono incessantemente da un mese a questa parte.

Nonostante la programmazione messa in campo dai nostri professionisti, che si spendono ore al giorno appositamente per preparare liste, frigoriferi, dosaggi e iniettare vaccini, APSS ora ha deciso di chiudere i cordoni della borsa e non rifornirci ulteriormente, creando una interruzione gravissima di pubblico servizio alle nostre comunità.

Abbiamo chiesto ad APSS di consegnare più scorte e ci è stato opposto un netto rifiuto, dichiarando che non ci sono più vaccini disponibili. Peccato che domani ci sarà addirittura, per tutti gli utenti, una giornata campale in Azienda, dove il personale dipendente effettuerà vaccinazioni a tutti coloro che lo richiederanno, scavalcando i progetti e gli accordi della medicina generale. Obbligando coloro che avevamo programmato nei prossimi giorni di venire presso i nostri ambulatori, a riprogrammare le proprie necessità in altri luoghi.

Non si va da nessuna parte negando le scorte di vaccinazioni ai medici di medicina generale. Come non si va da nessuna parte non onorando i contratti firmati, i verbali concordati, le progettazioni insite nell’accordo della medicina generale deliberato il 21 giugno 2024. Non inserendo un solo centesimo sul bilancio provinciale per il settore della medicina generale.

SMI è in agitazione e vedremo di confermare i passi successivi ,affiancando i dirigenti medici qualora il 20 novembre, in Trentino, decidessero di scioperare. Questa Azienda e questo Assessore non meritano più il nostro rispetto, se va a discapito della nostra utenza e dei nostri cittadini. Fino ad ora abbiamo solo sentito, in riferimento alla nostra categoria, fuffa e barzellette.

Non ultima quella dell’avvio dei centri di medicina generale nei pronto soccorsi di tutta la Provincia.Una richiesta fatta a gennaio dal Ministro Schillaci.Fatta propria a fine gennaio dal perito Tonina, attualizzata dal Comitato aziendale della medicina generale il 16 ottobre u.s ed oggi annullata dinnanzi alle proteste degli infermieri. Annullata, come le vaccinazioni, da APSS. Tutte perite sotto le false promesse della parte pubblica.

Dr. Paoli

Segretario SMI Trentino