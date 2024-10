SMI TRENTINO * SANITÀ TRENTINO: «PRONTO SOCCORSI ROVERETO E TRENTO, CENTRI ASSISTENZA GIÀ DELIBERATI DALLA PAT NEL GIUGNO 2024»

11.27 - venerdì 25 ottobre 2024

Senza scomodare il filosofo Gustav Jung e il suo concetto della sincronicità, né il fatto che il diritto d’autore tutela la paternità dell’opera indipendentemente dal fatto che venga diffusa, riferiamo a tutti i cittadini, in primis il consigliere provinciale Filippo Degasperi, che quanto da lui propugnato presso gli Ospedali di Rovereto e Trento oggi sulla stampa (“creare centri di assistenza per liberare i pronto soccorso -cau”) è già stato deliberato dalla Giunta provinciale trentina il 22 giugno ultimo scorso, discusso e firmato dalle OOSS della medicina generale dieci giorni prima nell’accordo provinciale ultimo, munito di sovvenzionamenti specifici provinciali per il biennio 2024-2025 e messo in attuazione dal Comitato aziendale della medicina generale nelle scorse settimane.

Il tutto era stato richiesto all’insediamento di tale Giunta dall’Assessore Tonina a SMI , sindacato di maggioranza della medicina generale trentina, che ha dato il suo contributo alla fattibilità del progetto, perché a nostro avviso toglierebbe l’80% delle inappropriatezze che si riversano sui pronto soccorsi in questi ultimi anni, concentrerebbe le poche risorse umane a disposizione per i codici ad alta intensità di cura e darebbe risposte piu celeri ai cittadini che devono attualmente sostare fuori dai pronto soccorsi per ore e ore pagando poi un tiket che in questo progetto sarà invece gratuito.

Non si scimmiotterà il nome “cau” dell’Emilia Romagna, ma si chiameranno ACB: ambulatori codici bianchi, e avranno sede in tutti gli ospedali del Trentino, cominciando da Trento e Rovereto, l’8 novembre p.v. Non saranno in mano alle Cooperative esternalizzate di altre Regioni né locali, ma saranno composte unicamente da medici convenzionati di medicina generale supportati dal personale infermieristico aziendale dipendente esperto in pronto soccorso. Stiamo attendendo che i medici ad attività oraria rispondano alla pec che è stata inviata loro da APSS, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata nel portare a termine il Progetto.

