SMI – TRENTINO * SANITÀ: PAOLI, «USO AMBULATORI, SIANO CONSIDERATI TUTTI I 335 MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL TERRITORIO»

17.41 - martedì 26 novembre 2024

(La clip seguente è tratta dalla comunicazione stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Questo pomeriggio, alle 14.30, presso la sede istituzionale del Consorzio dei Comuni, Smi (Sindacato di maggioranza di Medicina generale trentina) ha incontrato con le altre organizzazioni sindacali di settore, l’organismo che, ai sensi dell’art.81 dello Statuto Speciale, sarebbe deputato a rappresentare istituzionalmente, autonomamente e unitariamente gli enti locali della provincia di Trento.

Ci sono voluti 14 anni per confrontarci e coordinarci, in relazione alla problematica delle sedi comunali da affittare gratuitamente ai medici di medicina generale che lavorano nei gruppi integrati e nelle Aft dell’intero ambito provinciale. E non sono bastati tre emendamenti sulla Legge 16, e cinque contratti della medicina generale trentina, per chiarire che quello che i cittadini pensano sui Comuni che darebbero gratis ai propri medici gli ambulatori previsti dai LEA, in realtà ce li fanno pagare a noi come bancomat da incasso.

Ad oggi, dal 2010, anno in cui si fece la Legge 16 che prevedeva l’uso degli ambulatori dove avrebbero potuto lavorare i gruppi integrati e le AFT in maniera del tutto gratuita, moltissimi Comuni non hanno ancora compreso e interpretato correttamente la Legge.A livello centrale, neppure che i medici di base non sono liberi professionisti!

Ringraziamo pertanto il dottor Luca Comper ed il suo staff assessorile provinciale che ha reso possibile questo incontro chiarificatore e sorprendentemente realistico. Anche Giulia Robol e il direttore generale Marco Riccadonna, che rappresentavano in questo frangente il Consorzio. Rappresentanti che hanno cercato un punto di incontro su cui lavorare affinché tutti i nostri cittadini siano considerati degni di attenzione negli ambulatori di prossimità dei nostri medici di base e non solo nelle centripete Case di Comunità.

Soprattutto siano considerati degni di attenzione anche tutti e 335 i medici di medicina generale della provincia, che con enormi sacrifici stanno tenendo aperti, pagandoli nonostante quanto sopra, decine e decine di ambulatori secondari di prossimità, invece che chiuderli in vista dei raggruppamenti previsti nelle Case di Comunità. Affinché non abbiano a dire, come diceva Gesù:”Dite, ma non fate ciò che dite”

Dottor Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino