SMI – TRENTINO * RADIOGRAFIE – PRESCRIZIONI INFERMIERI: «SONO DANNOSE PER L’ORGANISMO, DEVE ESSERE GIUSTIFICATA DA UN MEDICO CHE SE NE ASSUMA LA RESPONSABILITÀ»

15.35 - domenica 21 settembre 2025

Il Dl 101/2020 è un provvedimento legislativo a cui deve attenersi anche la Provincia autonoma di Trento e il suo Comitato tecnico assessorile, perché attua la Direttiva 2013/59/Euratom, disciplinando le norme fondamentali di sicurezza e protezione (dei cittadini e degli operatori) dalle radiazioni ionizzanti in Italia.

Infatti le radiazioni ionizzanti (i “raggi”) sono dannose per l’organismo e quindi una radiografia (ex lastra) per essere prescritta deve essere giustificata da un medico che si assume la responsabilità, penalmente rilevabile, che i benefici attesi dalla diagnosi, per il cittadino, siano migliori rispetto al rischio biologico dell’esposizione alla radiazione.

In relazione alla delibera di Giunta di venerdì scorso, proposta dall’Assessore Tonina, di attribuire agli infermieri di triage la facoltà di prescrivere accertamenti diagnostici radiologici per traumi minori agli arti, inviandoli, senza il passaggio prioritario del medico, direttamente in radiologia, Smi Trentino è del tutto contrario e solidale con i professionisti dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica che non sono stati invitati nemmeno al Tavolo tecnico assessorile.

Rimane vieppiù basito del silenzio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento su tale argomento, a difesa dei propri professionisti.

Copiando il Veneto del 2016, l’Assessore sembrerebbe scavalcare per l’ennesima volta competenze mediche ospedaliere e del territorio.Gli ricordiamo quindi, sconosciuto anche all’Ordine dei medici evidentemente, che nel corso del 2024 il Comitato aziendale della medicina generale, istituzionalizzato dagli accordi collettivi nazionali e presieduto dal Direttore sanitario aziendale (oggi segnalato “che potrebbe saltare” come riportato sui quotidiani), ha stanziato 821.000 euro già erogate dalla Provincia a bilancio, previste dagli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale per il settore della medicina generale, per il “progetto codice PS” trentino.

Si tratta, per il cittadino, su prescrizione del proprio medico di famiglia, di scavalcare il triage infermieristico nei pronto soccorsi trentini, abbattendo le attese nelle sale d’aspetto, per ricevere direttamente, dai servizi radiologici, diagnosi precise sulle proprie patologie. Prescrivendo il sospetto diagnostico di competenza medica il cittadino arriva direttamente dal traumatologo se deve essere preso in carico. Avevamo compreso, tutti, infatti, che gli infermieri sono pochi e sarebbe più opportuno adibirli ai codici di maggior gravità, dentro gli ambulatori, piuttosto che ai triage e ai codici minori.

Al progetto “RAO PS”, l’anno scorso, ha partecipato il 98% di tutti i medici di medicina generale, per quanto riguardava le patologie polmonari, per una popolazione stimata in 400.000 residenti trentini. Quest’anno lo stesso sistema è stato progettato per la traumatologia minore degli arti, già ad inizio 2025, sempre in sede di Comitato aziendale dei MMG. Ma è attualmente sospeso sine die senza motivazione. E le risorse stanziate idem.

Alla luce delle notizie di questi giorni, ci corre quindi l’obbligo immaginare che sia stato bloccato per sostituirlo con questa “sperimentazione” da comprendere dal punto di vista normativo e organizzativo: cioè tornare ai triage tradizionali degli infermieri, potenziati di competenze, che costano di più dei nostri progetti e allungano di fatto le file di chi sta attendendo in sala d’attesa, a maggior ragione durante l’esposizione influenzale e di Covid che è già in atto. Rispetto al progetto sopra descritto dei medici, che partiva invece dai nostri ambulatori di prossimità e terminava direttamente nelle radiologie.

C’è da capire se Tonina vuole o no che la sanità pubblica trentina trovi le soluzioni che servono a fare correre il sistema, abbattendo il costo d’esercizio. Accontentando in primis i cittadini. Saltando le sale d’attesa inutili. Oppure si stia giocando una partita politica diversa, difficile da capire, ricca di tavoli tecnici ordinistici, ma povera di contenuti e risultati utili alla popolazione.

Lo stesso era accaduto anche l’anno scorso, con prosecuzione quest’anno, con il progetto sui codici bianchi e verdi nei pronto soccorso, dove avrebbero lavorato i medici a ruolo unico, smaltendo il lavoro che gravava ancora tutto sulle spalle dei pochi dirigenti medici se non dei gettonisti retribuiti il triplo di noi. Anche qui, progettato dal dr.Mariotti, approvato in Comitato aziendale e pronto ad iniziare da Rovereto e Trento.

Lo stanziamento di euro 225000 licenziati dalla Giunta provinciale, è stato bloccato, sembrerebbe, dall’Assessorato, adducendo la scusa che gli infermieri non erano d’accordo e che il servizio valeva di più se inserito nelle Case di Comunità…tutt’ora non ancora attive..

Probabilmente vi saranno a monte diatribe, a noi non note, su cui si giocano le restaurazioni e le innovazioni, che vanno a deprimenda dei cittadini, che più che alla politica pensano alla salute. Nonché della qualità e velocità del servizio diagnostico effettuato da chi, sul territorio e nelle valli, in primis filtra le criticità (i medici di medicina generale). Progetti, non “sperimentazioni”,che avevano, grazie al Direttore sanitario attuale, trovato le giuste soluzioni.

Come con la telemedicina, l’intelligenza artificiale, l’appropriatezza prescrittiva, il ruolo unico, i RAO, i PDTA, e l’ultimo accordo della medicina generale in provincia di Trento. Presenti alla firma il dr.Mariotti e il dr.D’Urso. Assente l’Assessore Tonina. SMI non è stato ancora defenestrato, e, pur confidando sulla lungimiranza del Presidente Fugatti, approfondirà alla pari dei tecnici di radiologia le posizioni normate per Legge.

SMI Trentino