SMI TRENTINO * PRIMA COMMISSIONE PAT – REPLICA A PRESIDENTE ALBERGATORI BATTAIOLA: «LA MEDICINA GENERALE IN QUESTA FINANZIARIA NON HA RISORSE A DISPOSIZIONE»

09.43 - giovedì 21 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rispondiamo alle esternazioni addotte dal Presidente degli Albergatori trentini, Giovanni Battaiola, in Prima Commissione provinciale, in riferimento alla manovra finanziaria provinciale, riguardanti la medicina generale correlata all’assistenza turistica affidata a noi e di cui, a quanto si legge sui quotidiani oggi, non si conosce la Legge nazionale.

In primis, la medicina generale in questa finanziaria non ha risorse a disposizione e soprattutto non ha contratto primario in Trentino. Pertanto non è sotto giurisdizione contrattualistica primaria della Provincia come invece per la dirigenza medica e per il Comparto, seppur autonoma speciale Trentina per quanto riguarda la nostra attività, ma alle Leggi nazionali, riferite al Titolo V della Costituzione, e agli accordi nazionali collettivi sulla medicina generale (Acn).

Poi segnaliamo alle autorità istituzionali che all’art.46 dell’Acn vigente si norma l’assistenza ai turisti da parte dei medici di medicina generale che appartengono, dal 2013 (Governo provinciale di centrosinistra) alle Aft, confermate negli ultimi due anni dal Governo trentino di centri destra. Le Aft, inserite nel contesto delle Case di Comunità hub e spoke, sono obbligatorie, altrimenti la Provincia perde i soldi del Pnrr.

L’accordo nazionale rimanda poi all’accordo provinciale per le poche competenze che rimangono, all’art.35, titolo IV, deliberato in Giunta provinciale a giugno 2024: assistenza sanitaria ai turisti. La sommatoria dei due articolati dice e prevede che se i medici di base non stanno alla normativa vigente verranno licenziati.

Per trenta euro lordi a paziente, di cui la metà vanno in tasse ed il resto per benzina e attrezzature mediche, il medico di famiglia ha quindi l’obbligo di visitare in ambulatorio i turisti nelle località turistiche oppure può ricorrere, come in Trentino, alla libera professione.

In questo caso chiedendo qualsiasi cifra al turista, ma non potendo ricettare sul Ssn e con il Fse obbligatorio per la propria professione.Va da se che invece che denigrare un servizio dato alla comunità italiana intera in maniera quasi gratuita, si dovrebbe pensare a quanto si scrive e ci si potrebbe informare meglio. Soprattutto si dovrebbe ringraziare quei eroici medici di base che si spartiscono tra i propri pazienti e i turisti valligiani delle località invernali e estive, invece che prendersi ferie.

Durante il Governo di centro sinistra di Dellai, Assessore Rossi, si fece una delibera ad hoc per gli albergatori della Valle di Sole che reclamavano un medico privato ad uso medicina turistica, laddove essi erano pronti a pagare di tasca propria il servizio. Negli anni successivi, invece, la Provincia di Trento decise di pagare un servizio suppletivo con soldi di tutti i contribuenti trentini per tenere in piedi detto servizio per soddisfare l’esigenza degli ospiti e degli albergatori.

Forse la Corte dei conti, allora come ora, avrebbe da valutare anche questo aspetto, quando si dice che il servizio medico della medicina generale, per i turisti “non funziona”!

*

Dr. Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino