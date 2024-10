SMI TRENTINO * ORDINE INFERMIERI: PAOLI, «NON ABBIAMO FIRMATO LA LORO PRESENZA CON NOI, MA QUELLA DI PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE»

16.47 - mercoledì 30 ottobre 2024

Fugatti dichiara oggi:”Siamo chiamati tutti ad uno sforzo corale: dobbiamo partire dalla consapevolezza di quello che abbiamo per cercare di migliorarci”. Vane parole purtroppo. Corre l’obbligo specificare al Direttivo dell’Ordine degli Infermieri come dichiarato alla Stampa oggi, che nel progetto che prevede i medici di medicina generale nei pronto soccorso di Trento e Rovereto, sia che voglia quel direttivo che non lo voglia, non abbiamo firmato la loro presenza con noi, ma quella di personale delle professioni sanitarie.

Quindi possono essere di supporto ai medici nell’ambulatorio dei codici bianchi sia infermieri stipendiati da noi, che operatori socio sanitari che non afferiscono all’Ordine degli infermieri. Prendiamo atto, in un momento di penuria di personale ospedaliero, che questo non vuole assolutamente essere aiutato dal settore della medicina territoriale convenzionata con un settore in pericolo sul territorio esterno all’Ospedale stesso. E che nonostante la nostra consapevolezza, lo sforzo corale non è pensabile con questa categoria.Neppure a domicilio dei nostri pazienti.

Prendiamo altresì atto che il Direttivo ordinistico degli infermieri può tranquillamente supportare i loro dirigenti medici con i codici rossi. Quelli a minor gravità, se potremo pagarci come previsto il Progetto a tutela dei nostri pazienti, con i nostri soldi e i nostri fondi, lo faremo come firmato dal Comitato aziendale della medicina generale il 22 ottobre 2024. Chi è causa del proprio male pianga se stesso.

dr. Nicola Paoli

SMI Trentino