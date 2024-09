SMI TRENTINO * MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2019-2021: «APSS CI HA PRESENTATO UN DOCUMENTO, IMMEDIATAMENTE RIGETTATO»

16.06 - venerdì 6 settembre 2024

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sede dell’Assessorato alla salute di Trento, in V.Gilli 4, l’incontro introduttivo riguardante la trattativa contrattualistica della medicina generale per il triennio 2019-2021, alla luce dell’ACN 2024 firmato a Roma in aprile u.s.

Erano presenti, tra gli altri, l’Assessore Mario Tonina ed il suo staff tecnico, oltre ai dirigenti aziendali e a SMI che rappresenta il Sindacato maggioritario in Provincia di Trento per la medicina generale. Ci è stato presentato un primo documento, rigettato immediatamente da SMI Trentino, in attesa che Provincia di Trento deliberi l’atto di indirizzo di questo triennio da discutere. Soprattutto ci metta a conoscenza di che risorse provinciali integrate a quelle nazionali parla l’Assessore, dal momento che, ad oggi, i medici ed i Comuni stanno ancora attendendo che la Provincia si pronunci sulle zone disagiate contrattualizzate nell’accordo 2016-2018.

La trattativa dovrà portare a definire il personale medico che occuperà, a partire dai bandi di concorso di marzo 2025, le Case di Comunità previste dall’investimento del Pnrr chiamato “Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina”con le direttive del DM77 e del documento Agenas di aprile 2024, con le misure atte ad aumentare il volume delle prestazioni rese dai nostri medici a livello domiciliare.

E già su questo punto, e sul ruolo dei giovani medici obbligati a lavorare colà, SMI Trentino ha proprie idee che non collimano con quelle del Governo nazionale, caratterizzate da minima intensità e durata assai ridotta, senza una risposta di sostegno concreto alle esigenze legata anche alla non autosufficienza.

Non solo.Provincia e APSS ipotizzano di ridiscutere ruolo, programmazione, obiettivi di salute dei medici a ruolo unico e la costituzione delle AFT,UCCP e fattori produttivi relativi connessi. In tutto questo stride il fatto che, a fronte dell’impegno costante dell’Assessore a visitare tutte le RSA/APSP/Spes con il personale assistenziale, tutti i Reparti ospedalieri sul territorio, il terzo settore, i centri diurni, la Consulta della salute; e a formare in continuazione tavoli di lavoro “ristretti” senza la componente medica, per discutere di anziani anche ammalati, si dimentichi di visitare le sale d’attesa dei 335 ambulatori dei medici di medicina generale, pieni all’inverosimile di cittadini trentini (420.000) in gran parte sopra i 65 anni.

Medici di famiglia e di guardia che hanno, nel Piano nazionale della cronicità (65 miliardi spesi in Italia solo l’anno scorso) e nel Piano provinciale della prevenzione, due capisaldi di cui sono soggetti principali all’interno delle Case di comunità come nei territori.Ma soprattutto, nella assistenza domiciliare integrata e programmata, sfida centrale per i prossimi anni per rendere il servizio sanitario pubblico più vicino alle persone e alla Comunità, punto di riferimento imprescindibile per dare valore al concetto salute nelle diverse fasi della vita di ogni nostro cittadino.

Assistenza domiciliare che riceverà in Trentino, dal Governo, ingenti somme solamente se verrà sottoscritto dall’Assessore Tonina, con la medicina generale, un accordo che soddisfi entrambi. SMI ha sottolineato, al contrario, che a tutt’oggi, siamo ancora al palo con le promesse scritte nell’accordo del triennio precedente, compresi gli sportelli CUP a vantaggio dei nostri pazienti anziani nei nostri ambulatori. Attendiamo un raggio di sole non solo nello Spazio argento!

Dr. Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino