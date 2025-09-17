SMI TRENTINO * MEDICINA GENERALE – REPLICA AI SINDACATI: «CASE DI COMUNITÀ, ACCORDI GIÀ FIRMATI E FUNZIONI DEFINITE»

19.28 - mercoledì 17 settembre 2025

Pur essendo compartecipi di molti dei dubbi dei sindacati confederali trentini riguardanti la nostra sanità, corre l’obbligo stigmatizzare l’ultima loro asserzione riguardante il settore dei medici di medicina generale.

Quanto dichiarato dai Sindacati sui quotidiani di oggi non tiene, infatti, conto di una realtà incontrovertibile. Nessuno dei tre sindacati confederali ha o aveva avuto, il 4 agosto 2025 e precedenti mesi, alcun rappresentante di categoria proprio, al tavolo trattante della medicina generale in Trentino. Avevano avuto l’opportunità fino al 2020 di averlo, ma se la sono lasciati fuggire. Ne Cgil, né Uil e tanto meno Cisl ha firmato il nostro contratto né ha preso parte alle discussioni perché non ha rappresentatività alcuna.

Ritenevamo comunque che, essendo “specialisti” di contratti, sapessero leggere anche l’accordo della medicina generale deliberato in Giunta provinciale il 29 agosto 2025. Invece nulla. A dispetto dei 13 milioni stanziati dalla Giunta per 448 medici di medicina generale si continua a sostenere che, riguardo ai medici di medicina generale “restano ancora da risolvere i nodi sulle funzioni che dovranno svolgere i medici di base nelle Case di Comunità.

In realtà ne abbiamo parlato ampiamente per nove mesi, delle nostre funzioni, con il dr.D’Urso, l’Assessore Tonina e il dr.Ferro, dopo che è stato pubblicato su Monitor quanto riferito alle linee guida del personale che verrà implementato nelle Case di Comunità attraverso Agenas. E abbiamo firmato tutto quello che ci serviva a Trento, in V.Gilli, 4,8° piano, per mettere al corrente non solo la popolazione fragile ma anche sindacati e medici delle nostre funzioni.

Sono già pronti ambulatori e uffici per i rappresentanti delle AFT e dei Distretti dentro le Case che verranno. E contrattualizzati anche i più piccoli particolari per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione che verrà visitata da noi dentro le Case.Abbattendo liste d’attesa; facendo prevenzione; facendo da filtro ai pronto soccorsi, lavorando in televisita con chi non si può spostare da casa e molto altro.

Non ci vengano a rimarcare, quindi Cgil, Cisl e Uil Trentino, con le categorie che rappresentano le pensionate e i pensionati, Spi, Fnp e Uilpensionati, qualche cosa che confligge con la realtà e rende evidente la loro non conoscenza in termine di funzioni dei medici di medicina generale!

Quanto firmato, sia a livello nazionale che provinciale dalle Organizzazioni sindacali della medicina generale tutte, a Trento, è scritto nero su bianco su tutti i tavoli ambulatoriali dei nostri medici di medicina generale.Consigliamo agli anziani di chiederlo direttamente ai medici, essendo sconosciuto ai loro sindacati.

La base per altezza lasciatela ai geometri! Noi abbiamo solo che medici a ruolo unico con le loro funzioni nelle Case di Comunità. In anticipo su tutte le altre Regioni italiane.

SMI Trentino