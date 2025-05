SMI TRENTINO * MEDICI MEDICINA GENERALE: «LICENZIATA IN SENATO LA LEGGE CHE PREVEDE L’ALLUNGAMENTO DELL’ATTIVITÀ FINO AL 73 ESIMO ANNO DI ETÀ»

14.31 - venerdì 9 maggio 2025

Licenziata in Senato la Legge che prevede l’allungamento dell’attività dei medici di medicina generale fino al 73 esimo anno di età. Si è concluso in Senato nei giorni scorsi l’iter parlamentare che ha portato all’approvazione della conversione in legge, con modificazioni, del ddl 14 marzo 2024, avente per oggetto prerogative urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Nella Legge licenziata, e ora in attesa di pubblicazione in tempi brevissimi, c’è anche un comma che riguarda la medicina generale. La misura, valida a tutto il 2026, consente ai medici di famiglia, anche del Trentino, convenzionati con Apss, di proseguire il servizio un anno oltre il limite precedente. Cioè fino al raggiungimento del 73° anno di età. E in penuria di giovani, ed in attesa che l’Assessore Tonina si sieda al tavolo trattante a dirci i suoi desiderata, questo, soprattutto da noi, consentirà ai medici attuali di prendersi le meritate ferie questa estate.

Infatti moltissimi di noi non possono neppure più ammalarsi o andare in riposo psico fisico, per mancanza di supplenti giovani. La legge, avrebbe consentito a migliaia di cittadini trentini di stare con i propri medici di medicina generale disponibili un anno di più, se Apss non avesse già detto ai 72 enni attuali che dovevano inviare una pec per licenziarsi al compimento del 72 esimo anno di età. Avremmo desiderato, piuttosto, che gli inviassero una lettera per ringraziarli dell’enorme carico di lavoro che si sobbarcano pur di aiutare i propri cittadini rimasti senza medico. Loro e tutti quelli che sono andati in pensione prima di loro.

Smi Trentino, dopo questo emendamento inserito e licenziato dal Governo italiano, è già impegnato a fare approvare un ulteriore disegno di legge, con l’aiuto anche di tutti i nostri parlamentari trentini, alla Camera come al Senato. Grazie a chi ci aiuta.

Dottor Nicola Paoli

Segretario Smi Trentino