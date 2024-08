SMI TRENTINO * MEDICI E VIABILITÀ: PAOLI, “LAVORI TANGENZIALE RAVINA, IL SINDACO DI TRENTO NON CI HA INFORMATI”

14.02 - martedì 27 agosto 2024

Veniamo a sapere dalle dichiarazioni a mezzo stampa del Sindaco di Trento Ianeselli, questa mattina, che non dobbiamo incolpare lui se ci saranno disagi su Trento sud per via dei lavori alla tangenziale e al ponte di Ravina.

Corre l’obbligo allora stigmatizzare Sindaco Ianeselli e Comune di Trento per non avere, ancora oggi, neppure avvisato i propri medici di base, che lavorano nel Comune di Trento, di come potranno accedere ai loro posti di lavoro situati nelle strutture ambulatoriali comunali di Trento sud.

Neppure avvisati di che percorsi potranno fare, in caso di urgenze e soccorsi medici , nelle visite domiciliari a Trento sud, dove almeno venti medici di famiglia svolgono la loro attività giornaliera. E ancora non siamo neppure stati invitati alle riunioni di Ravina e Romagnano, dove ci sono ambulatori comunali di difficile raggiungimento, oltre a quello di Mattarello e di Valsorda.

E, dulcis in fundo, non sappiamo neppure come rientreremo a Trento città, dove la quasi totalità di medici di medicina generale vive. Infatti, a meno di non incanalarci in lunghe file serali, l’unica strada percorribile, saltando anche la Music arena di questo fine settimana, era quella che da Mattarello sale a Villazzano e discende verso via Grazioli, passando da Via Giovannelli con parcheggio annesso che rallenta la marcia.

Marcia veicolare resa impossibile da percorrere quando apriranno le scuole del quadrilatero Via Brigata Acqui e Via Barbacovi, e la fila di auto e ambulanze, per i prossimi tre anni, si concentrerà su quella arteria cittadina comunale. Atta, da oggi, a far transitare sia a destra che a sinistra della carreggiata biciclette e monopattini che non possono certo usare i medici nelle loro urgenze.

Bloccata continuamente dalla fuoriuscita laterale,su entrambi i lati, dai parcheggi condominiali a cui si accede solo attraverso cancelli elettrici.

SMI ,su tali deficitarie informazioni di vitale importanza per i tanti ammalati che abbiamo non autosufficienti, non deambulabili ,anziani e affetti da patologie neoplastiche in fase terminale, denuncia tale situazione e dichiara la impossibilità, per i propri professionisti, nel raggiungere i propri ammalati nelle abitazioni di Trento sud e negli ambulatori, nelle ore stabilite da APSS sul suo sito web. Già qualcuno di noi ha chiuso l’ambulatorio secondario, che pagava al Comune nonostante gli iniziali disagi. Altri li seguiranno.

Attendiamo inoltre, sempre, di ringraziare il Comune di Trento, non la Provincia di Trento, allorquando si deciderà di dare un ambulatorio comunale, sbarrierato, alla popolazione della frazione di Trento di Villamontagna.

Che da quasi due anni è senza la sede, barrierata in passato. Obbligando i concittadini comunali a scendere a Trento sulle strade provinciali e non solo. Ci dicessero anche qui di chi è la colpa…

*

Dottor Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino