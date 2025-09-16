SMI TRENTINO * DIRETTORE DIPARTIMENTO PAT SALUTE: «AD UN MESE DALLA FIRMA APSS NON HA ANCORA ATTUATO IL CONTRATTO MEDICINA GENERALE»

09.51 - martedì 16 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Come SMI Trentino veniamo a conoscenza dalla stampa di oggi che ieri è stato il primo giorno di lavoro del nuovo direttore generale del Dipartimento assessorile alla salute e politiche sociali di Trento.

Corre l’obbligo quindi salutare la partenza in sordina del dott.D’Urso, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi ultimi nove mesi nell’interesse della Provincia autonoma di Trento ma anche dei tanti medici trentini appartenenti al settore della medicina generale, con cui ha firmato un accordo provinciale innovativo e impensabile in cosi poco tempo.

Siamo certi che sarà una sfida non facile eguagliare l’empatia, il valore professionale, la lungimiranza che sono stati nel DNA professionale del dr.D’Urso.Qualità che gli hanno permesso di ottenere in pochissimo tempo i grandi risultati che tutti noi conosciamo e di tracciare il percorso dei prossimi anni per la sanità trentina.

Siamo convinti che D’Urso, come cosi come ha lavorato bene in Trentino e in Toscana, farà ancora meglio in Umbria.Il suo addio alla nostra terra è indubbiamente una grave perdita. Sentiremo la sua mancanza di Uomo leale, neutrale e professionalmente ineccepibile.

Confidiamo sempre nella capacità del nostro Governatore di aver individuato persone altrettanto valide che possano continuare ad elevare gli standard, già buoni, della Sanità trentina, nei solchi tracciati da Giancarlo Ruscitti e Antonio D’Urso.

Per ora apprendiamo dal nuovo Direttore del Dipartimento salute e politiche sociali, che è onorato di ritornare in Trentino. Proprio lui che in Trentino è sempre rimasto. Egli stesso tutt’ora indicato nel web dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Trento come Segretario del Consiglio direttivo in V. Zambra.

Gli ricordiamo allora che, ad oltre un mese dalla firma del contratto della medicina generale, APSS non ha ancora messo in esecuzione nulla di quanto sottoscritto in Assessorato. Impegnando invece i referenti e i coordinatori di AFT in schedature mensili non previste nell’accordo e in webinair serali di dubbia utilità per tematiche estranee alle novità su cui tutti attendono l’azione della Azienda; sempre in ore serali extralavorative, da dedicare piuttosto al riposo e alle proprie famiglie.

*

SMI Trentino