SMI TRENTINO * APSS: «VISITE E LISTE D’ATTESA BLOCCATE, I PROBLEMI AL SISTEMA RAO NON SONO IMPUTABILI SOLO ALLA PROVINCIA DI TRENTO»

In relazione a quanto deciso da APSS in relazione alle liste d’attesa e al sistema RAO, che leggiamo oggi dai giornali prima di interessare i sindacati dei medici stessi, SMI precisa quanto segue: APSS ha emesso il 24/7/2024 una circolare interna, attenzionando solo le cliniche convenzionate, i Direttori SOP, le UOSSB, i direttori di dipartimento, i referenti SAI di branca in relazione alle “indicazioni sulla corretta gestione delle modalità di offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali”. Non sono stati minimamente coinvolti i sindacati, compreso SMI Trentino per la dirigenza medica e la medicina generale (dove deteniamo tutt’ora la maggioranza in provincia), né della specialistica, come FESPA o altre sigle sindacali mediche.

In riferimento a quanto trascritto nella circolare, e quanto riportato non in maniera precisa dalle dichiarazioni pubbliche di consiglieri provinciali, SMI precisa che se le visite e le liste d’attesa sono bloccate, evidentemente ci sono dei problemi, come quello dello stesso RAO, non imputabili tout court alla Provincia di Trento. Attualmente è in corso a livello nazionale e provinciale una revisione del sistema RAO, comprensivo di una nuova elencazione, nuove lettere, nuove indicazioni per tutte le classi mediche interessate. Se nel frattempo i dirigenti e i convenzionati hanno un elenco di prestazioni RAO che devono dare in tempi concordati senza poter entrare nel merito della giustificabilità dei Rao, non se ne verrebbe mai a capo. Ci viene invece in aiuto la dizione “Altro” in capo ad ogni lettera RAO.

Riteniamo poco rispettoso comunicare al pubblico l’incapacità gestionale di APSS causata, a leggere le dichiarazioni pubbliche di qualche consigliere, anche da un supposto conflitto tra medici di medicina generale e specialisti. SMI ha presentato negli ultimi due anni vari progetti ad APSS, accettati, ed a cui stanno lavorando, insieme, sia specialisti che medici di medicina generale senza alcuna criticità, molta passione e possibilità di correggere in corsa gli errori.Vero è che attendiamo da 4 anni che questa APSS attivi le reti professionali locali (RPL) che dovevano avere il compito di elaborare i percorsi diagnostici terapeutici (PDTA) previsti per le AFT,UCCP, Case di Comunità, in coordinamento tra specialisti e convenzionati, scavalcando e velocizzando gli stessi RAO nazionali e provinciali.

Se non c’è la possibilità di fare visite specialistiche – e si dovrebbe specificare che i dirigenti medici non hanno ambulatori sufficienti e/o tutti a norma – perché anche interi reparti vanno a fuoco o risultano allagati (sia sotto Segnana che Tonina)- è inaccettabile pensare che basti una circolare aziendale e la interrogazione di un consigliere provinciale per fare “ordini di servizio” unilaterali e scoprire l’acqua calda come risposta, senza invece andare a concordarlo con tutti i medici del sistema sanitario provinciale.

SMI consiglia vivamente, al di la di singole interrogazioni consigliari, alla parte pubblica, che chi è preposto a trattare con le OOSS, metta sul piatto la possibilità, per un certo contingente di prestazioni da fare in L-P intramoenia, fuori dall’orario di servizio, su base volontaria. Ma a tariffa di mercato. Non a tariffa imposta da APSS, che è sempre meno appetibile di quella dei gettonisti!

Consigliamo altresì che si usi maggiormente il teleconsulto, trasformandolo anche in prestazione aggiuntiva, dando priorità a certe visite concordate tra le parti. Allo stesso modo di quanto stanno facendo in maniera ottimale i dirigenti radiologi e i MMG, collaborando insieme, in questo momento, per le radiografie del torace sull’intero contesto provinciale.

In definitiva, per non dover stare a leggere solo le interrogazioni non aggiornate di consiglieri, si sieda la parte pubblica al tavolo trattante con tutte le sigle sindacali dei medici, nessuna esclusa. Eviterà di finire sui giornali a bearsi di quanto si sta facendo, a togliersi colpe evidenti, a ricevere interrogazioni di chi non è medico per capire i nostri problemi.Ad apparire invece che essere e fare.

Dr. Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino