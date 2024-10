SMI TRENTINO * APSS: «ENNESIMA INTERRUZIONE SERVIZIO TELEMATICO, STIAMO PREDISPONENDO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, PERCHÉ SI ACCERTINO LE RESPONSABILITÀ»

13.26 - mercoledì 23 ottobre 2024

Per l’ennesima volta i medici di medicina generale del Trentino non hanno potuto questa mattina inviare le ricette e le impegnative né alle farmacie né tanto meno al cup, per i pazienti che a migliaia, in questo periodo si riversano nei nostri ambulatori anche per fare le vaccinazioni anti-influenzali.

C’è di nuovo una interruzione del servizio telematico che collega i nostri PC con APSS e con i servizi territoriali.E per l’ennesima volta, solo dopo le rimostranze di SMI Trentino ad APSS, ci si muove a mettere una pezza con una comunicazione tardiva aziendale.

Non mettiamo in dubbio, come riferisce il Direttore sanitario di APSS, che sia colpa di fattori esterni al Trentino, ma i medici che malcapitano sotto le offese, le ingiurie e le mani di maleducati e violenti pazienti del Trentino, non possono giustificare e giustificarsi come chi sta comodamente in poltrona a scrivere comunicati.

SMI Trentino, pertanto, sta predisponendo un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere di valutare l’interruzione di pubblico servizio ripetuto e la verifica di chi sia la colpa. Certamente non dei malcapitati 335 medici di medicina generale trentini.

Dottor Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino