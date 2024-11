SMI TRENTINO * AFT – UCCP – CASE COMUNITÀ: PAOLI, «NESSUN ACCORDO È POSSIBILE TRA LE PARTI, SENZA LA NOSTRA FIRMA»

12.43 - giovedì 28 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Facendo riferimento alla conferenza stampa di ieri di Tonina e Ferro che verteva su vari argomenti a cui sono interessati principalmente i medici di medicina generale, SMI sindacato di riferimento della medicina generale in Trentino precisa quanto segue:

Per discutere di riorganizzazione della ex guardia medica in Trentino non è sufficiente che Tonina vada in pubblico o al Cal a dire la sua ricetta È necessario un accordo collettivo tra le parti, dal momento che la Provincia di Trento non può legiferare primariamente sulla medicina generale ma deve passare dalle regole e dalle Leggi nazionali che regolano la materia.

L’accordo secondario a quello nazionale che non può essere stravolto, è stato sottoscritto in giugno di quest’anno da Smi e Provincia e APSS e deliberato sempre lo stesso mese dalla Giunta provinciale di Trento.

L’accordo, per essere tale, prevede da entrambe le parti che siano onorati tutti i punti in esso presenti. Ad oggi 4/5 di quel contratto non è stato onorato dalla parte pubblica che, anzi, ci viene a dire, oggi, sulla stampa, che una piccola parte di esso vedrà forse la luce dal prossimo anno.

Manca la parte riguardante il CUP sportello presso le 335 sedi dei medici di medicina generale, mentre si parla pubblicamente di appaltare il CUP a privati; manca la strumentazione di primo livello che doveva essere nelle mani dei medici dal 1 ottobre 2024; manca la delibera sulle zone disagiate e i rimborsi ai medici che ci sono andati confidando sulla lealtà della parte pubblica; mancano le sedi gratuite messe a disposizione dal Cal che ci dice che vuole prima un accordo con APSS; manca il regolamento previsto per le aggregazioni funzionali.

Manca il ringraziamento aziendale per la medicina generale che ha diminuito le richieste di RAO urgenti a fronte di attriti sempre maggiori con i propri pazienti; mentre si sottolinea da parte pubblica la diseguaglianza di giudizio tra specialisti e medici di base, non prendendo in considerazione che allo specialista il paziente arriva o guarito o deceduto, dati i tempi d’attesa per gli accertamenti, differenti da quelli da noi richiesti

Non corrisponde al vero che le sedi di guardia attuali saranno chiuse dopo le 24. L’ACN prevede che i medici che hanno vinto il concorso pubblico per tali sedi abbiano diritto di restarci dalle 20 alle 8 di tutti i giorni feriali e dalle 20 del venerdì alle 8 di lunedì di tutte le settimane. Quello che era stato sottoscritto da noi è solo, se anche le altre prerogative fossero state rispettate (e non lo sono ancora) che dopo le 24 i medici di continuità assistenziale chiudano al pubblico la sede ambulatoriale dove lavorano visto che non è nelle loro prerogative nazionali.

Il progetto codici bianchi della continuità assistenziale all’interno dei pronto soccorsi prevedeva, come nelle sedi di guardia, quattro medici per sede turnisti di giorno feriale. Ciò a causa delle esigue risorse messe a disposizione dalla Provincia per tale progetto tanto decantato inizialmente da Tonina. A detta del Presidente del Comitato aziendale per la medicina generale, sono stati individuati cinque medici per sede. Quindi si poteva iniziare anche dallo scorso mese. Consenzienti o meno gli infermieri che nulla hanno a che vedere con noi.

Se ci si dice, solo oggi, che non si trova personale, dopo che si è firmato un accordo che prevede che il personale ci sia, significa che tutto quello che si sta discutendo per le future aggregazioni utopicamente immaginate da Ferro e Tonina, dovrà essere rivisto, alla luce delle attuali difficoltà a trovare medici che possano andare nelle Case di Comunità

SMI non intende più discutere di AFT, UCCP, Case di Comunità fino a quando la parte pubblica non dimostrerà di avere pienamente onorato il contratto di giugno 2024, attualmente non in alto mare, ma negli abissi. E senza la firma di SMI nessun accordo sulla medicina generale è possibile tra le parti in Provincia di Trento.

*

dr. Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino