SMI – SINDACATO MEDICI ITALIANI DEL TRENTINO * COVID: « SIAMO STATI AVVISATI DA APSS DELLA POSSIBILITÀ DI TAMPONARE I NOSTRI PAZIENTI NEGLI AMBULATORI, ANCHE DOPO IL 31/12/2022 »

13.17 - venerdì 30 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Segnaliamo che il Sindacato dei medici italiani del Trentino è stato correttamente avvisato da APSS della possibilità, per i nostri iscritti, di continuare a svolgere l’attività di tamponamento dei propri assistiti, nei propri studi, anche dopo il 31 dicembre 2022. Solo successivamente alla nostra nota positiva, come previsto dal nostro contratto di lavoro, APSS ha avvisato anche tutti i medici di medicina generale (assistenza primaria e continuità assistenziale), attraverso la posta elettronica, di tale possibilità. Tenuto presente che, laddove i professionisti medici non fossero interessati o non avessero i tamponi, possono comunque indirizzare i propri assistiti agli hub di APSS presenti in numero cospicuo sul territorio.

*

Sindacato Medici Italiani del Trentino