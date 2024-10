SKY TV * “4 HOTEL”: “BRUNO BARBIERI ALLA SCOPERTA DEI WEEKEND ROMANTICI IN TRENTINO, IL 27/10 NELLE DOLOMITI L’ULTIMA TAPPA DEGLI EPISODI”

12.13 - sabato 26 ottobre 2024

Si chiude con lo sfondo incantevole delle Dolomiti, montagne patrimonio dell’UNESCO, questo viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel: l’ultimo capitolo di questo ciclo di episodi dello show Sky Original realizzata da Banijay Italia, domenica 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sale fino alle vette del Trentino, meta perfetta per gli appassionati delle piste e delle grandi camminata ma anche meta ideale per una fuga d’amore, tra spa private, cene a lume di candela nel calore delle baite e panorami mozzafiato appena aperte le finestre.

Il Trentino rappresenta un angolo di natura incantevole in cui il tempo sembra rallentare, offrendo un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana: tra vette imponenti e vallate verdissime, ogni momento si trasforma in un’opportunità per riconnettersi con la propria metà. Bruno Barbieri andrà alla scoperta di questo territorio facendosi guidare da quattro albergatori del posto: per tutti un solo obiettivo, organizzare il weekend più romantico che questo territorio possa offrire.

I rappresentanti delle strutture in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore, con un occhio di riguardo alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata.

In questa ultima tappa di domenica 27 ottobre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go (il viaggio di Bruno riprenderà poi prossimamente con nuove, inedite e sorprendenti destinazioni), gli hotel e gli albergatori in gara sono: Hotel La Roccia con Paolo, Locanda degli Artisti con Sergio, X ALP Hotel con Pietro e Hotel Garden con Genny.

GLI HOTEL DEL NUOVO EPISODIO – TRENTINO

Paolo è il proprietario dell’Hotel La Roccia, a Cavalese, nella Val di Fiemme. La struttura è stata aperta nel 1990 da Paolo e da sua moglie, negli ultimi anni sono stati coinvolti nella gestione della struttura anche i tre figli, che hanno aiutato nella ristrutturazione dell’hotel e nell’allargamento delle offerte proposte. Le 48 camere dell’hotel La Roccia hanno uno stile moderno con un forte carattere identitario della Val di Fiemme. Il suo fiore all’occhiello è una grande e modernissima spa.

Sergio è il proprietario della Locanda degli Artisti di Canazei. L’albergo è stato costruito da Sergio e da sua moglie Emanuela nel 2019, grazie anche all’aiuto del figlio architetto che ne ha curato il progetto. Sergio ha voluto un hotel diverso dagli altri, dove ha potuto coniugare l’ospitalità con la sua più grande passione, l’arte: negli anni ha infatti accumulato una ricca collezione di opere d’arte che ha esposto nella struttura, sia nelle 20 camere che negli spazi comuni, creando una sorta di galleria d’arte (e tutte le opere sono spiegate da brochure e cartelli). Sergio è sempre felice di mostrare le opere agli ospiti e per questo ha anche creato, accanto all’hotel, una galleria d’arte dove offre visite guidate ai suoi ospiti.

Pietro è il giovane direttore dell’X ALP Hotel, un moderno hotel a San Giovanni di Fassa, accanto agli impianti di risalita, una posizione strategica per gli amanti degli sport invernali. La struttura si compone di 39 camere e una piccola spa. La gestione dell’hotel è affidata ad un personale giovane e dinamico che offre un soggiorno informale. La clientela dell’X ALP è principalmente composta da coppie in cerca di un luogo tranquillo e romantico. L’attenzione per il tema green è una priorità: recentemente, infatti, è stato completato un impianto fotovoltaico che rende la struttura energeticamente autonoma.

Genny è la direttrice dell’Hotel Garden, una struttura di 40 camere a conduzione familiare nel centro di Moena. In origine la struttura era un’autofficina che nel 1970 venne trasformata in hotel dalla nonna di Genny: da allora l’albergo è gestito dalla famiglia e nel corso degli anni ha subito diverse ristrutturazioni importanti. Lo staff del Garden si impegna a far sentire ogni ospite parte della famiglia, offrendo un’accoglienza calorosa e prestando grande attenzione ai dettagli. La posizione dell’hotel Garden è strategica, permette ai clienti di godere sia della natura della Val di Fassa che delle belle vie del centro del paese. Le camere sono moderne con una importante presenza di legno che richiama lo stile di montagna.

Questa puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel” si è avvalsa della collaborazione di Trentino Marketing, Apt Val di Fiemme e Cembra, Apt Val di Fassa.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel” ZUCCHETTI, DR Automobiles, CHEFLINE, Caleffi®, SKY BUSINESS.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Condotto da: Bruno Barbieri. Regista: Tommaso Deboni. Autori: Nicola Lorenzi, Giovanni Piccione, Mauro Sucato, Leonardo Diana, con la collaborazione di Irene Cioffi.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL

Domenica 27 ottobre alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.