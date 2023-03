SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (TN) * STAGIONE INVERNALE: « FINO AL 16 APRILE SI SCIA A MADONNA DI CAMPIGLIO, ZONA GROSTÈ »

12.30 - sabato 25 marzo 2023

Con giornate ormai primaverili, l’inverno della SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena regala ancora qualche bella emozione. Sugli sci e non solo… Per tutti gli appassionati che non si rassegnano ancora a mettere in soffitta l’attrezzatura, le piste del comprensorio sciistico più grande del Trentino saranno fruibili fino al 16 aprile 2023 con la chiusura dell’ultimo impianto a Madonna di Campiglio, in zona Grosté: l’area di Pinzolo ferma i motori il 26 marzo 2023 per partire immediatamente con i lavori di sostituzione della seggiovia 4 posti Prà Rodont – Doss del Sabion con una cabinovia 10 posti, mentre a Folgarida Marilleva si arriva fino a Pasquetta, il 10 aprile 2023.

Ma a rendere ancor più straordinario questo ultimo scampolo di stagione sono i grandi eventi in programma a Madonna di Campiglio. Si comincia nel weekend del 26 – 30 marzo 2023 con le World Rookie Freeski Finals, l’evento giovanile di freeski più importante del panorama internazionale che saprà portare nella Perla delle Dolomiti numerosi freeskier provenienti da ogni parte del mondo, pronti a darsi battaglia sugli ostacoli dell’Ursus Snowpark. Tra migliori park in Europa, l’Ursus Snowpark vedrà anche la presenza di una leggenda vivente come freestyler Red Bull e vincitore del famoso Freeride World Tour Markus Eder. Il campione altoatesino rimarrà tutti i giorni dell’evento, partecipando assieme ai rookie delle finali al photo shooting organizzato per lunedì 27 marzo all’Ursus Snowpark e alle attività collaterali previste nel pomeriggio.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui siti www.worldrookietour.com e www.fuel.tv.

Clima di festa anche sulle piste ben innevate di Folgarida Marilleva nella settimana di Pasqua. Da non perdere sono, infatti, gli appuntamenti di Apres Ski a Marilleva 1400 nei giorni di sabato 1 e venerdì 7 aprile 2023 e a Folgarida Malghet Aut il 4 aprile 2023.

Dal 7 al 10 aprile 2023, sempre a Madonna di Campiglio, ritorna alla grande Red Bull Hammers with Homies con delle super finali che metteranno in competizione crew di appassionati snowboarder grazie a un format che basa le proprie valutazioni su capacità radicate in ogni freestyler: creatività, stile e viva competizione, nel rispetto di quei valori dello snowboard delle origini ovvero puro divertimento e sana amicizia.

Ecco, quindi, che la team battle più divertente d’Europa riparte con una tappa da non perdere: 16 i team in gara invitati da tutta Europa, in un avvincente format. Ogni team sarà composto da 3 snowboarder che affronteranno lo snowpark insieme con run a base di creatività, stile e gioco di squadra. Dopo la Jam Session di qualifica le migliori 8 crew verranno combinate in un pannello di KO-System e si affronteranno in un avvincente knockout a eliminazione diretta fino a incoronare il vincitore di Red Bull Hammers with Homies 2023. Una cosa importante: “save the date” anche se non siete rider, perché anche quest’anno l’evento sarà qualcosa di davvero pazzesco e regalerà, nella giornata dell’8 aprile 2023, uno speciale concerto.

E non è tutto! Il finale di stagione si fa ancora più “grande” con la 12esima edizione del trofeo SuperGrosté. Domenica 16 aprile 2023, sulla pista Graffer di Madonna di Campiglio, a 2550 m di altitudine, nella stupenda cornice delle Dolomiti di Brenta andrà in scena un appuntamento imperdibile: la gara di slalom gigante su lunga distanza, che regalerà una giornata di sport e divertimento con musica e premi a tutti i partecipanti. L’evento proseguirà con le premiazioni al LAB Après Ski in Località Fortini vicino alla stazione di partenza della cabinovia Grosté, dove si terrà anche il pazzesco Dj Set di Andrea e Michele di Radio Deejay.

Insomma, la parola d’ordine per questo fine stagione nella SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta è divertimento totale sulla neve.

Per informazioni sul dettaglio delle piste e degli impianti aperti, visitare il sito della SkiArea SKI.it.