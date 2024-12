SITC – SOCIETÀ INCREMENTO TURISTICO * CANAZEI: «INCONTRO CON I COLLABORATORI, IL PUNTO SU INVESTIMENTI E PROGETTI»

18.18 - sabato 7 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nei giorni scorsi, alla vigilia dell’apertura della stagione invernale, la SITC (Società Incremento Turistico di Canazei), ha convocato i suoi collaboratori al cinema Marmolada di Canazei per una riunione di aggiornamento.

Nel corso dell’incontro, partecipato da più di 90 collaboratori, il Presidente Daniele Dezulian e il Direttore Amministrativo Francesco Zanna hanno illustrato le azioni che la società sta portando avanti per garantire un adeguato assetto organizzativo, guidate dal cosiddetto “Modello Organizzativo Decreto 231” e dal “Codice Etico” aziendale. Spazio inoltre alla valorizzazione delle certificazioni ottenute nel corso del 2024 in materia di “Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro” (ISO 45.001) e “Sistema di gestione ambientale” (ISO 14.001), anche per ribadire l’importanza di questi presidi per il rispetto delle normative.

È stato inoltre illustrato il progetto, recentemente avviato, per giungere alla redazione, prevista per fine aprile 2026 in concomitanza con la chiusura del bilancio di esercizio 2025, del primo “Report di Sostenibilità” di SITC spa, in conformità alla direttiva europea C.S.R.D., secondo gli standard “ESRS”, anticipato da di un primo documento di sintesi in allegato al bilancio di esercizio 2024 che riporterà tutto il percorso svolto fino a quel momento. Il “Report di Sostenibilità” ha lo scopo di divulgare politiche, metodologie e parametri di performance non finanziaria alle parti interessate (azionisti, fornitori, dipendenti, clienti e pubblico), facendo emergere gli impatti sia positivi che negativi, diretti o indiretti delle attività aziendali nei confronti di ambiente (Environment), contesto socio-economico (Social) e gestione dell’impresa (Governance), illustrando le azioni intraprese da SITC spa per gestire tali impatti, riducendo quelli indesiderati (effetti negativi) e facendo invece crescere quelli auspicabili (effetti positivi).

Sono inoltre stati ribaditi i concetti di corretta gestione, che passano per comportamenti consoni e professionali nei confronti della clientela e dei propri colleghi, per favorire un clima lavorativo positivo e collaborativo, prestando sempre attenzione agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Presidente Dezulian ha poi dedicato un focus agli investimenti completati nel corso di questo anno: dal nuovo bacino del Pordoi da 120.000 metri cubi per la raccolta dell’acqua utile all’innevamento ai i nuovi uffici amministrativi e biglietterie di Canazei, fino all’acquisto dell’hotel Monica ad Alba di Canazei, senza dimenticare l’avvio del grande cantiere che porterà alla realizzazione del nuovo impianto “3S CAMPITELLO – COL RODELLA”.

Il Direttore Zanna ha infine mostrato l’organigramma aziendale fornendo importanti informazioni in merito all’assetto contrattuale e retributivo.

I collaboratori della Società possono contare oltre alle garanzie del contratto nazionale di lavoro, sul contratto aziendale di secondo livello ed anche su vantaggiosi strumenti aziendali in busta paga, quali i superminimi individuali, oltre a numerosi fringe benefit come per esempio la polizza infortuni, un maggior versamento sui fondi pensione ed i premi legati al fatturato. Per venire incontro alle famiglie, nel periodo di crescita dei prezzi, si sono distribuiti buoni in denaro e buoni spesa nel limite delle soglie stabilite dalla normativa fiscale.

La riunione è proseguita con il ringraziamento rivolto a cinque collaboratori andati in pensione nel corso del 2024: i conduttori di mezzi battipista Graziano Dantone e Paolo Cassan, il capo officina Stefano Depaul, il macchinista Davide Salvador ed il direttore del rifugio Maria al Sass Pordoi Maurizio Furlanis, e la consegna del diploma di appartenenza a ben 64 collaboratori con varie anzianità di servizio, dal un minimo di 10 fino a 40 anni.

Al termine della serata, è seguita una cena di ringraziamento presso l’hotel Dolomiti Kaiser Stube di Canazei.

La SITC occupa annualmente una media di 140 collaboratori, impegnati nelle attività estive ed invernali.

Foto: la consegna delle targhe ai cinque pensionati Sitc. Sulla sinistra il Presidente Daniele Dezulian, accanto al Vicepresidente Tullio Pitscheider