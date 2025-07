SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * “MORTE VOLONTARIA – AIUTO MEDICO“: «IN PIAZZA PER TRASFORMARE LA GIUSTIZIA SOCIALE, DA SLOGAN A PRATICA CONCRETA»

19.30 - mercoledì 16 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sinistra Italiana ai banchetti per la legge popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni. Inizia anche in Trentino la raccolta firme per la legge popolare proposta dall’Associazione Luca Coscioni circa le “Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria”. A livello nazionale, come Sinistra Italiana siamo tra i promotori dell’iniziativa e anche in Trentino i nostri iscritti saranno presenti ai banchetti per sostenere questa campagna. Crediamo infatti che, in uno Stato che si dichiara laico e che dovrebbe essere attento ai diritti civili di ogni individuo, sia quanto mai necessaria una legge univoca che regolamenti una tematica tanto intima e privata come quella legata al fine vita.

Più volte la Corte costituzionale ha richiamato il Parlamento a legiferare su tale materia, ma ogni volta la risposta delle istituzioni è stata incerta, più attenta a non toccare le sensibilità – pur legittime – di alcune categorie di persone che a garantire un’effettiva omogeneità di tali pratiche su tutto il territorio nazionale rispetto a un tema di diritto che non può essere lasciato alla libera scelta di singoli, ospedali o Regioni come accaduto fino ad oggi.

Riteniamo invece importante la scelta di passare per una legge popolare per dimostrare ancora una volta – come accaduto nella seconda metà del secolo scorso con le grandi battaglie per il divorzio e l’aborto – che la società è più avanti di quanto possano credere certi politici che antepongono presunti vantaggi elettorali a diritti che dovrebbero essere universali.

Per questo noi saremo ancora una volta nelle piazze: per ribadire una volta di più che la giustizia sociale non può essere solo uno slogan da usare nelle occasioni buone, ma una pratica quotidiana capace di smuovere le persone e le istituzioni. Tutti i cittadini e tutte le cittadine sono quindi invitati a fermarsi ai banchetti presenti sul territorio provinciale per apporre la loro firma e sostenere in questo modo una battaglia che può cambiare l’esistenza di tante persone, allo stato attuale condannate a un limbo di incertezza proprio in un momento di sofferenza che richiederebbe solo ascolto ed empatia.

*

Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana