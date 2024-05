SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * CICLO RIFIUTI: «AFFIDARE LA COMPETENZA ALLA PROVINCIA ANZICHÉ AI COMUNI, INDISPENSABILE UN SISTEMA OMOGENEO »

14.03 - mercoledì 29 maggio 2024

È notizia di pochi giorni fa: i rifiuti non riciclabili sono stoccati in via provvisoria ad Ischia Podetti, perché la gara iniziata qualche tempo fa per l’esternalizzazione di sedicimila tonnellate di residuo non è ancora conclusa. Ci troviamo di fronte all’emergenza, che emergenza non è perché è diventata difficoltà cronica. I rifiuti, comunque prodotti, dovrebbero essere esportati, ma i bandi vanno deserti. E così si va ad aggravare maggiormente la situazione della discarica di Ischia Podetti che è già satura e dovrebbe essere dismessa, Conosciamo bene ormai l’impatto devastante delle discariche sull’ambiente.

Intanto già da mesi, la Provincia ha sciolto le riserve e deciso che in Trentino sorgerà un impianto per la chiusura del ciclo rifiuti e che questo sarà un impianto di incenerimento.

La scelta si pone in contraddizione con le indicazioni europee, che prevedono che non ci possa essere la presenza di due inceneritori in un territorio piccolo come la nostra regione. Ma, e questo è forse anche peggio, si pone in contraddizione con gli stessi studi che la Provincia Autonoma di Trento ha commissionato.

UNITN e FBK infatti, hanno orientato i loro studi verso la realizzazione di gassificatori, una tecnologia innovativa e meno impattante, molto approfondita e sperimentata in Giappone, dove il prodotto finale del processo è tale da essere riutilizzato in edilizia. La gassificazione, contrariamente a quanto avviene nell’incenerimento dei rifiuti dove ci sono combustione e richiesta di ossigeno continue, richiede solo un’ossidazione parziale iniziale, senza fiamma, che innesca una reazione che poi si autoalimenta.

Gli studi di FBK e UNITN prevedono anche la conversione del syngas prodotto dalla gassificazione in idrogeno, fornendo quindi una soluzione davvero innovativa alla chiusura del ciclo rifiuti.

Va detto infine che il gassificatore non deve essere continuamente alimentato, ma può essere facilmente spento e riacceso al bisogno. Per questo motivo diventa strategia per continuare nell’opera di riduzione del residuo, cosa che non avviene con un inceneritore che soffre di una dipendenza continua di materiale.

Sinistra Italiana del Trentino ha idee ben precise rispetto al ciclo dei rifiuti: 1. riteniamo opportuno affidare la piena competenza in tema di rifiuti alla Provincia anziché ai Comuni, perché è indispensabile un sistema omogeneo e bene sarebbe prevederlo addirittura in chiave regionale;

2. riteniamo indispensabile progettare una chiusura responsabile del ciclo in loco, perché l’export di rifiuti sposta solo il problema ed incide quindi su questioni di giustizia sociale e conseguentemente ecologica;

3. insistiamo sulla necessità assolutamente prioritaria di produrre meno rifiuti e di migliorare la differenziata puntando ad una continua e progressiva riduzione del residuo, pur nella consapevolezza che rifiuto zero rimane un obiettivo lontano, che richiede di incidere all’origine sulla produzione economica ;

4. crediamo che la scelta del tipo di impianto sia determinante per la salvaguardia dell’ambiente e della salute della popolazione. Quindi escludiamo il termovalorizzatore e riteniamo la sua scelta assolutamente sconveniente anche dal punto di vista economico, visto che lo è già, sotto ogni punto di vista, sul piano ambientale.

Chiediamo ai sindaci della nostra provincia di non rendersi disponibili ad accogliere sul proprio territorio un impianto di incenerimento e di contribuire a riaprire il dialogo con la Provincia.

E chiediamo con insistenza e determinazione che la Giunta Provinciale, facendo propri gli studi che essa stessa ha finanziato, riveda la propria scelta e definisca invece criteri che vincolino in modo inequivocabile alla realizzazione di uno o più impianti di gassificazione modulari.

Renata Attolini, segretaria provinciale di Sinistra Italiana