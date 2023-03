SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * BOOKIQUE E PARCO PREDARA: ATTOLINI, « L’AZIONE LEGALE DALL’AVV. MERLER ESPLICITA IL DESIDERIO DEGLI IMPRENDITORI, ALLARGARE LA PROPRIETÀ »

16.24 - mercoledì 22 marzo 2023

Bookique e parco Predara. In qualità di consigliera circoscrizionale ho partecipato a tutte le riunioni fatte con la popolazione del quartiere di San Martino sul parco della Predara, per farlo conoscere, per renderlo luogo di attività e iniziative tali da renderlo vivo, vitale e quindi sicuro. Il comune ha agito in primis sulla vegetazione incolta; si sono intensificati i sopralluoghi della polizia municipale e gli interventi degli educatori di strada; cittadini ed associazioni hanno progettato luoghi che richiamassero giovani e meno giovani, che consentissero il passaggio di turisti e abitanti (si parla di una palestra di roccia e di una passerella sospesa, con scalinata, sopra il parco e il castello); c’è in atto un patto di collaborazione con il servizio Beni Comuni del Comune di Trento.

Alla Bookique abbiamo sempre riconosciuto l’importante ruolo di catalizzatore di una buona frequenza, quella che accorre quando si propongono iniziative culturali di vario genere. La richiesta che facevamo a Serena Tomasi era semmai quella di trovare i modi per tenere aperto il locale anche durante la giornata, per intensificare ed estendere nel tempo questo importante servizio.

Ad ogni riunione si sono presentati i titolari dell’Hotel HI, che, lamentando suoni e rumori di disturbo per i propri clienti, chiedevano di avere la gestione del parco, prospettando la totale recinzione, a garanzia della sicurezza del luogo. L’azione legale intrapresa dall’avvocato Merler esplicita bene che il desiderio degli imprenditori non è quello di collaborare alla tutela della Predara, quanto piuttosto quello di allargare la loro proprietà a questa vasta zona verde, per rivalutare in maniera consistenza l’attrattiva dell’hotel.

Comune e circoscrizione si sono sempre opposti all’acquisizione di un parco pubblico da parte di privati e alla conseguente chiusura alla popolazione di un luogo così particolare. Bene ha fatto il sindaco Ianeselli a sottolinearlo e bene fanno tutte quelle persone ed associazioni che stanno dimostrando interesse, affetto ed apprezzamento per il ruolo che ha avuto Bookique in tutti gli anni di attività. A questo coro ci associamo anche noi di Sinistra Italiana, convinti che i beni comuni devono essere difesi, semmai allargati e mai alienati a privati.

Renata Attolini, consigliera della circoscrizione Centro Storico Piedicastello per EVT