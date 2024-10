SIMG TRENTINO * “CHI HA PAURA DELL’ECG?“: DI GIANNANTONIO, «NON ABBIAMO TIMORE DEL NUOVO, ANZI VOGLIAMO CREARE NOVITÀ»

17.16 - sabato 19 ottobre 2024

Evento SIMG TRENTINO sull’ECG in Medicina Generale: i Medici di famiglia non hanno paura

Oggi si è tenuto a Trento un importante evento formativo dal titolo “Chi ha paura dell’ECG? L’approccio SIMG nella pratica quotidiana del Medico di Medicina Generale (MMG)”, organizzato dal coordinamento trentino della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie) e patrocinato dall’Ordine dei Medici.

Ringraziamo il dr Maurizio Del Greco, Responsabile UO Cardiologia di Rovereto per il Saluto da parte dell’Ordine e per la condivisione degli obiettivi formativi. Per il Direttore “l’Ecg è uno strumento diagnostico potente nelle mani dei medici del territorio, soprattutto nell’evidenziare le situazioni patologiche in corso di sintomatologia”.

Per il dr Daniele Ferrari “l’ampliamento delle competenze professionali ed organizzative richieste alla medicina generale determina la necessità di aggiornamento scientifico costante e la SIMG trentina sta lavorando affinché questo processo non sia subito dai Colleghi ma costruito, in particolare dai giovani. I primi eventi formativi sono incentrati sulla diagnostica di I livello (ecg, ecografia, spirometria) che sta entrando nel bagaglio culturale della medicina territoriale anche alla luce delle evoluzioni normative e contrattuali”.

Continua il dr paolo Malavenda: “Crediamo che l’impiego consapevole di tali strumenti possa migliorare gli esiti clinici e contribuire al governo delle liste d’attesa ed alla riduzione degli accessi al Pronto Soccorso. Seguiranno eventi centrati sulle tematiche della prevenzione, dei corretti stili di vita, delle competenze manageriali e organizzative. Siamo felici anche della partecipazione degli infermieri che collaborano nei nostri studi. L’integrazione professionale rispettosa delle competenze e delle responsabilità di ciascuno crea valore clinico e umano”

Il dr Valerio Di Giannantonio afferma che “i medici di famiglia, soprattutto giovani che stanno frequentando i Corsi scientifici, ci trasmettono entusiasmo e coraggio. Non abbiamo paura del nuovo anzi vogliamo creare novità. Siamo già medici di medicina generale smart, ma non “on demand” su Prime. Ci trovate in ambulatori organizzati dove il rispetto reciproco e la fiducia nella nostra professionalità devono creare un’alleanza per la salute”

Ringraziamo i relatori dr Fabio Chesani e dr Luca Pasolli, che hanno messo a disposizione la loro elevata competenza professionale a servizio della comunità scientifica della medicina generale.