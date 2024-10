SIAP – SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA / TN-AA * INCONTRO MARCHIORI-CORRADINI: «FOCUS SU ALLOGGI FORZE ORDINE E SICUREZZA STAZIONE FERROVIARIA DI TRENTO»

19.32 - giovedì 31 ottobre 2024

L’Assessore Provinciale Simone Marchiori e il Segretario Regionale per il Trentino Alto Adige del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – SIAP – Massimiliano Corradini Uniscono le Forze per Migliorare le Condizioni delle Forze dell’Ordine in Trentino.

Si è svolto un incontro significativo tra l’Assessore alle Politiche della Casa della Provincia autonoma di Trento, Simone Marchiori, e il Segretario Regionale del SIAP Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, Massimiliano Corradini, per discutere una serie di temi rilevanti a sostegno delle forze dell’ordine in Trentino. Al centro della discussione sono stati posti gli alloggi per i membri delle forze di Polizia, nonché le esigenze di maggiore sicurezza e strumentazione per la Polizia Ferroviaria nelle stazioni ferroviarie e per la Polizia Stradale nei distaccamenti presenti nelle località turistiche.

Alloggi per le Forze dell’Ordine: Stabilità e Integrazione Locale

Corradini ha sottolineato l’urgenza di garantire un’adeguata disponibilità di appartamenti, non solo di stanze, per permettere agli agenti e funzionari, in particolare a coloro che si trasferiscono con la famiglia, di stabilirsi in modo duraturo nelle comunità locali. “Offrire alloggi stabili contribuisce non solo a una permanenza prolungata del personale, ma anche alla trasmissione di una conoscenza fondamentale del territorio, cruciale per il rapporto con i cittadini,” ha affermato Corradini. Questo aspetto è importante per i nuovi arrivati, che possono così integrarsi e comprendere le specificità locali, mantenendo un approccio collaborativo con la popolazione.

Sicurezza e Risorse per la Stazione Ferroviaria di Trento

Altro tema prioritario è stata la sicurezza della stazione ferroviaria di Trento, considerata una vera e propria “vetrina della città.” La stazione, primo punto di contatto per molti visitatori, deve rappresentare un luogo sicuro e accogliente. Tuttavia, Corradini ha evidenziato la carenza di personale e di strumenti idonei a garantire un ambiente sicuro, come dispositivi di autotutela (es. Taser per il quale recetemente è stata formata parte del personale operante, ma purtroppo non tutto) e telecamere adeguate nel numero e qualità di immagine, non sempre di immediata disponibilità del personale operante. “La stazione soffre della mancanza di risorse sufficienti, sia in termini di agenti che di strumenti,” ha spiegato Corradini, aggiungendo che l’introduzione di dispositivi di difesa potrebbe fungere da deterrente per comportamenti violenti. È stato anche ribadito che l’assenza di telecamere di alta qualità rende difficile intervenire tempestivamente e monitorare situazioni critiche.

Miglioramenti per la Polizia Stradale nelle Località Turistiche

La sicurezza nelle principali località turistiche, in particolare nei distaccamenti della Polizia Stradale di Riva del Garda, di Predazzo nella Val di Fassa e Malè in Val di Sole, rappresenta un’ulteriore area di intervento. Questi uffici spesso operano in condizioni di carenza strutturale e inadeguatezza abitativa, senza un numero sufficiente di alloggi collettivi o strutture idonee per ospitare il personale in trasferimento (appartamenti). “La presenza della Polizia Stradale in queste aree è cruciale per la sicurezza dei visitatori e degli abitanti, ma senza strutture adeguate diventa complesso garantire un presidio stabile,” ha sottolineato Corradini, evidenziando che tali uffici sono spesso l’unico punto di riferimento per i turisti e gli abitanti locali in ambito di specialità..

Un Passo Verso una Maggiore Riconoscenza e Supporto dalle Istituzioni Centrali

L’incontro ha sottolineato l’importanza di un supporto istituzionale da parte dell’Assessore Marchiori per sensibilizzare il Governo centrale sulle particolari esigenze del territorio trentino e dei suoi operatori di sicurezza. Il Trentino, con la sua autonomia, rappresenta un territorio unico, e la conoscenza locale è fondamentale per un servizio di polizia efficace e integrato.

L’Assessore Marchiori ha manifestato la volontà di collaborare con il Sindacato e le autorità nazionali per migliorare l’offerta abitativa e potenziare le risorse destinate agli agenti. “Intendiamo fare tutto il possibile per garantire che i nostri operatori di Polizia possano lavorare in condizioni ottimali, offrendo un servizio efficace e sicuro alla comunità,” ha affermato Marchiori. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di portare queste richieste alle istituzioni competenti, per ottenere soluzioni concrete in tempi rapidi.

