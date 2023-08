SEZIONE TRENTO * FESTA LEGA: “ A VIGO MEANO DOMENICA 6/8, CON LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FUGATTI “

19.22 - venerdì 4 agosto 2023

La Sezione della Lega di Trento annuncia che domenica 6 agosto, a partire dalle ore 12:00, presso località Gorghe a Vigo Meano, si terrà la festa della Lega, un evento che celebra i valori e l’impegno del movimento nel capoluogo trentino.

La festa sarà arricchita dalla presentazione ufficiale del libro biografico “Maurizio Fugatti. La mia storia. Gente e terra trentina”, dedicato al nostro Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Quest’opera ambiziosa e coinvolgente racconta la vita e l’esperienza di Fugatti, un uomo di straordinaria integrità che ha dedicato la sua vita alla tutela e alla promozione dell’autonomia della nostra terra.

Il Presidente Maurizio Fugatti sarà presente all’evento e sarà a disposizione per incontrare i cittadini e condividere con loro i momenti salienti della sua carriera politica.

La festa della Lega è aperta a tutti i cittadini trentini che desiderano trascorrere una giornata all’insegna della condivisione, del divertimento e della riflessione sui temi che riguardano la nostra amata terra trentina.

Invitiamo dunque tutti i trentini ad unirsi a noi domenica 6 agosto, dalle ore 12:00, presso la località Gorghe a Vigo Meano, per festeggiare insieme, parlare dell’ultimo libro del Presidente Maurizio Fugatti e per scoprire la sua affascinante storia attraverso la presentazione del libro.