SEN. TESTOR (LEGA) * DL INFRASTRUTTURE: «SODDISFAZIONE PER L’OK IN SENATO ALLA A22, UN RISULTATO STORICO PER TRENTINO»

19.32 - lunedì 5 agosto 2024

Dl Infrastrutture: Testor (Lega), soddisfazione per ok A22 Senato, risultato storico per Trentino

“Esprimo davvero molta soddisfazione per la conversione in legge, oggi al Senato, del dl Infrastrutture che prevede, tra le altre cose, l’emendamento approvato alla Camera per la nuova concessione dell’autostrada A22. Un risultato storico per il Trentino Alto Adige, atteso davvero da moltissimi anni e che quindi mette finalmente fine a una fase di incertezza che penalizzava la nostra regione, ottenuto grazie al lavoro attento e puntuale del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in sinergia con le istituzioni coinvolte.

Ennesima dimostrazione della concretezza della Lega al Governo e della nostra attenzione per i territori. Con questo accordo, che interessa il sistema infrastrutturale locale, miglioriamo infatti la viabilità, il tessuto economico e quello turistico, e la qualità della vita dei cittadini del Trentino e non solo. Lo avevamo promesso, lo abbiamo mantenuto”.

Così la senatrice trentina della Lega Elena Testor.