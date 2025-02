SEN. CATTOI E TESTOR (LEGA) * SANITÀ: «TRENTINO AL TOP, GRAZIE ALL’OTTIMO LAVORO REALIZZATO DALLA GIUNTA FUGATTI»

15.37 - giovedì 27 febbraio 2025

Lega: Trentino al top della sanità italiana. “I recenti dati dal Ministero della Salute parlano chiaro: la sanità trentina è eccellenza nazionale. Questo grazie all’ottimo lavoro realizzato dalla giunta Fugatti. Non possiamo che essere immensamente fieri di occupare il primo posto a livello nazionale nella prevenzione sempre più importante e nelle strutture ospedaliere. È fondamentale migliorare l’assistenza territoriale per garantire un accesso più facile ai servizi sanitari per tutti soprattutto nei nostri territori di montagna.

In quest’ottica, il Presidente Fugatti sta sviluppando un nuovo Polo ospedaliero e universitario, che rappresenta un’infrastruttura chiave per potenziare la ricerca sempre più importante in ambito sanitario così come la formazione del personale dedicato. Questo progetto riveste una particolare importanza per il futuro della sanità nel nostro Trentino, con l’obiettivo di favorire collaborazioni proficue con vantaggi sia per i pazienti che devono sempre più essere posti al centro del progetto di sviluppo sanitario che agli operatori del settore”. Così si esprimono le parlamentari trentine della Lega, Vanessa Cattoi ed Elena Testor.