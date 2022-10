SEN. BIANCOFIORE (CI) * INGERENZA STRANIERA: « BENE LA DIFESA DELLA PATRIA DA PARTE DEL PRESIDENTE MATTARELLA, IL MONITO VALGA ANCHE PER I GUASTATORI INTERNI »

17.19 - sabato 08 ottobre 2022

Bene la difesa della Patria da parte del Presidente Mattarella innanzi alla ennesima ingerenza straniera nelle cose interne dello Stato. L’Italia non è e non può essere sub judice da parte di stati esteri tanto più in quanto Paese fondatore dell’UE e potenza economica mondiale che non ha nulla da invidiare alla Francia o ad altri Paesi col ditino alzato, anzi. Ma la colpa di questo atteggiamento irritante e rituale da parte di altri Paesi è in gran parte colpa di fronti interni che per motivi di bassa politica, ledono l’immagine dell’Italia nel mondo.

Il Presidente della Repubblica richiami anche partiti, categorie, sindacati, pennivendoli prezzolati che in queste ore si stanno permettendo di pre criticare grottescamente una Giorgia Meloni che nemmeno ha ancora ricevuto l’incarico. Questa gente non ha senso del ridicolo e soprattutto non ha amore per l’Italia e nessuna preoccupazione per gli enormi problemi che gli italiani stanno vivendo.

Sta bene l’opposizione che è il sale della democrazia, ma qui siamo all’adulterazione e all’inquisizione.

*

Michaela Biancofiore

Vice Presidente-Coraggio Italia