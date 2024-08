SEN. BIANCOFIORE (CI) * BOLZANO – CLASSI SPECIALI: «BENE ACHAMMER, COSTITUZIONE E STATUTO NON PREVEDONO APARTHEID»

18.28 - giovedì 29 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Classi speciali Bolzano, Biancofiore (CI): Bene Achammer, Costituzione e Statuto non prevedono apartheid. “L’iniziativa della Preside della scuola elementare Goethe lascia basiti, ha un tetro sapore di passato, ci ha messo sulla bocca in negativo di tutto il Paese, proprio noi che sulla difesa delle minoranze abbiamo costruito un sistema politico sociale istituzionale che non conosce pari. Immersione linguistica e inclusione daranno viceversa ulteriore sviluppo alla nostra terra, l’Apartheid non può esistere nel cuore dell’Europa e in un’autonomia di uno stato fondante.

L’obiettivo degli amministratori scolastici non può e non deve essere quello di insegnare a bambini di 6 anni ad essere esclusi – a sentirsi diversi, sbagliati per la lingua e la cultura cui appartengono, bensì quello di far emergere i punti forti di ognuno nonostante le differenze, che in genere arricchiscono e non fanno involvere. Un forte plauso al Presidente Kompatscher e in particolare all’assessore Achammer che nonostante alcune purtroppo autorevoli voci del suo partito, che evidentemente non ricorda di far parte del moderatismo del PPE, si è dimostrato serio, corretto e coerente con il programma di coalizione del governo provinciale di centro destra ricordando che la differenza linguistica necessita di speciale sostegno con personale docente aggiunto e che le nostri leggi non prevedono discriminazioni.

Condivido anche le parole del vice presidente e assessore alla scuola di lingua italiana Marco Galateo, il quale ha ricordato che questa pessima iniziativa è in aperto contrasto con la costituzione del nostro Paese, la quale garantisce il diritto all’istruzione e promuove l’inclusione. Auspico che il governo provinciale intervenga prontamente per rimuovere le decisioni della Preside delle Goethe e cancellare quest’onta che ci è ricaduta addosso e che non fa onore alla nostra Autonomia che in molti ci invidiano.” Così la Senatrice altoatesina Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo Civici d’Italia – NM – MAIE.

*

La Segreteria del Presidente

Sen. Michaela Biancofiore

Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE