SEGNANA (LEGA TRENTINO) * REPLICA A ZANELLA (PD): «POSTI LETTO RIANIMAZIONE E SPERPERO DI RISORSE? PURA STRUMENTALIZZAZIONE»

16.27 - giovedì 3 ottobre 2024

Risposta dichiarazioni di Zanella sui posti letto di terapia intensiva/sub-intensiva, geriatria e sullo sperpero di risorse, pura strumentalizzazione. Con riferimento alle dichiarazioni del consigliere provinciale Paolo Zanella in merito all’aumento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva e il taglio dei posti letto di geriatria, la consigliera provinciale della Lega Stefania Segnana, già Assessora alla salute nella precedente legislatura, desidera portare all’attenzione della stampa alcune precisazioni.

“Quelle del consigliere Zanella sono mere strumentalizzazioni, informazioni decontestualizzate con il preciso obiettivo di svilire l’operato della Giunta precedente, di quella attuale e di APSS. Mi preme puntualizzare, in primis, che l’aumento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva è, di fatto, un intervento di programmazione.” – ha affermato la consigliera.

Tale decisione è stata presa sulla scorta di quanto indicato dal D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che prevedeva l’adeguamento dei sistemi sanitari regionali – e di quelli delle Province autonome – per eventuali successive fasi di emergenza pandemica, in particolare delle strutture ospedaliere, garantendo un incremento di posti letto nei reparti di rianimazione. La spesa è coperta quasi interamente con risorse messe a disposizione dal PNRR (pari ad euro 16.269.428,00 milioni, su 18.230.216,26 totali) e in minor parte con risorse provinciali già assegnate all’Azienda sanitaria.

“Sovente si fa – giustamente – riferimento alla prevenzione e il recepimento di quanto previsto dal decreto nazionale con la delibera della Giunta provinciale n. 808 del 16 giugno 2020 (Piano di riorganizzazione della ospedaliera della Provincia di Trento), va nella direzione di potenziare e rafforzare strutturalmente i nostri ospedali, in modo da disporre di dotazioni adeguate nell’eventualità dovesse ripresentarsi una situazione emergenziale. Scelta miope sarebbe stata quella di sprecare l’opportunità offerta dai finanziamenti statali.” – ha proseguito Segnana.

“Per quanto riguarda la riduzione dei posti letto della U.O. di Geriatria, come puntualizzato nella risposta dell’Assessore Tonina all’interrogazione del consigliere, è semplicemente stato applicato il piano di riorganizzazione dell’APSS, pertanto le due questioni sono scollegate. Questa misura consentirà una miglior presa in carico del paziente anziano, con tempi di degenza inferiori e un turnover più efficiente. Evitiamo strumentalizzazioni e polemiche inutili su tematiche così delicate”. – ha concluso la consigliera.

Cons.ra provinciale Stefania Segnana

Lega Trentino per Fugatti Presidente