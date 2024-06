SEGNANA E PACCHER (LEGA) * VALDASTICO: «RICORDIAMO AL SINDACO DI ROVERETO ROBOL CHE QUESTA INFRASTRUTTURA È ESSENZIALE PER IL TRENTINO»

07.51 - martedì 25 giugno 2024

Robol ignora la strategicità della Valdastico. “Al neoeletto sindaco di Rovereto, Giulia Robol, che osserva sulle pagine dei giornali come la realizzazione della Valdastico non sia utile al Trentino, ricordiamo come proprio questa infrastruttura sia un tassello fondamentale per la circolazione veloce di mezzi e merci anche attraverso il Trentino, apportatrice pertanto di cose e persone utili alla nostra economia e al nostro turismo.” così i consiglieri Lega Trentino per Fugatti Presidente Stefania Segnana e Roberto Paccher, in risposta alle dichiarazioni di Robol sui media trentini.

Non va dimenticato che da un lato la Giunta Fugatti è la prima sostenitrice dei cantieri del percorso ferroviario TAC verso il Brennero, per alleggerire il transito delle merci, dall’altro il traffico veicolare non scomparirà in tempi brevi e va quindi agevolato, trovando le migliori soluzioni tecniche per un flusso veloce su tratti brevi (e pertanto meno inquinanti).

“In aggiunta il peso delle migliaia di veicoli sulla Valsugana, infrastruttura delicata che però accorcia i km di viaggio nel collegare il Veneto al Trentino, diventando la prima scelta di passaggio per innumerevoli camion – rimarcano Segnana e Paccher – potrebbe davvero alleggerirsi una volta la Valdastico fosse completata”.

Il tratto di collegamento finale della A31 Valdastico che entra in Trentino da Pedemonte, sarà lungo meno di 30 km, di cui il 90% in galleria (con controllo quindi dei fumi e particolato attraverso i filtri dell’aria). La scelta degli elettori di riconfermare la Giunta Fugatti al governo del Trentino parla chiaro, dando quindi pieno appoggio al proseguire dei lavori per il completamento del tratto di collegamento tra A31 e A22; ai Comuni è ora data l’opportunità di essere partecipi nelle scelte progettuali per i loro territori in un’ottica di crescita e sviluppo, nel nome dei tempi moderni.

Stefania Segnana e Roberto Paccher

Consiglieri provinciali – Lega Trentino per Fugatti Presidente