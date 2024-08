SEAC SPA – TRENTO * NOMINE: «NUOVO CDA E COLLEGIO SINDACALE, RICONFERMATA LA PRESIDENZA A GIOVANNI BORT»

16.27 - venerdì 2 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

SEAC Spa: nominati il nuovo CDA, il collegio sindacale e l’ODV. Riconfermata la presidenza a Giovanni Bort

Il presidente Bort: “La nuova composizione conferma e rinsalda il legame tra SEAC e il sistema Confcommercio”. Il DG Cova: “Puntiamo su partecipazioni che garantiscano un’evoluzione dei nostri prodotti in un modo solido, efficace e orientato ai processi di digital transformation”.

L’assemblea dei soci di SEAC Spa ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l’organismo di vigilanza. Riconfermato presidente Giovanni Bort, con vicepresidente vicario Massimo Piffer e vicepresidente con delega alla formazione Marco Fontanari. Nel nuovo CDA nominati Piera Casagrande, Valter Nicolodi, Stefano Giorgi, Franco Marinoni, Oscar Fusini, Federico Barbierato, Fabrizio Pace, Renato Mattioni, Fabio Poletti, Massimiliano Polacco, Lorenzo Francesconi e Andrea Forti.

Per il collegio sindacale, riconfermato presidente Michele Iori e sindaca Federica Sangalli; si segnala il nuovo ingresso di Luca Tascio, direttore amministrazione finanziario e controllo di Confcommercio nazionale. Anche attraverso questa figura, SEAC rinsalda ancora una volta il legame con l’associazione di categoria nazionale.

Per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza, si conclude la presidenza di Marco Paglia, dopo la sua esperienza di 9 anni con SEAC: l’avvicendamento si è reso necessario a causa di nuovi incarichi all’interno dell’Amministrazione finanziaria. Al suo posto, l’arrivo del dottor Matteo Migazzi, con la sua esperienza pluriennale in numerose realtà trentine e nazionali, mantiene sicuramente alto il livello dei componenti.

SEAC nel sistema Confcommercio

L’azienda, nel confermare tutte le figure che hanno contribuito a raggiungere i risultati fin qui consolidati, vede l’entrata in Consiglio di Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche, che si arricchisce così del contributo di questa importante regione.

“La composizione del nuovo consiglio di Amministrazione – ha commentato Giovanni Bort – conferma ancora una volta il ruolo di SEAC nell’ambito del sistema di Confcommercio nazionale: la presenza all’interno del CDA di Renato Mattioni e nel Collegio Sindacale di Luca Tascio valorizzano il continuo confronto e scambio con questa realtà. Inoltre, l’arrivo di Massimiliano Polacco sancisce il profondo legame con la Regione Marche e con Ancona, una delle realtà territoriali di Confcommercio che hanno contribuito alla nascita stessa di SEAC”.

Le sfide dell’innovazione tecnologica e l’importante investimento del Gruppo SEAC

Queste nomine giungono all’interno di un percorso avviato ormai da tempo, volto allo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, all’apertura verso sistemi di interoperabilità sui dati e all’impiego massivo della business intelligence, a supporto della clientela.

Lo chiarisce il Direttore Generale Franco Cova: “Ringrazio i soci per la disponibilità finanziaria che è stata assicurata, che ci consente di proseguire un percorso di rinnovamento tecnologico e organizzativo. Ci aspetta un’importante sfida di portare la nostra stessa azienda ma soprattutto i nostri clienti verso la digitalizzazione di tutti i processi aziendali”: per questo motivo, SEAC si è dotata in questi anni di tecnologie di ultimissima generazione, con un impiego significativo di strumenti di robotizzazione di processi e workflow e reingegnerizzazione dei software e un ampio utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale.

L’attività del Gruppo SEAC si è concretizzata negli ultimi anni con un importante impegno di investimenti in tecnologia e in risorse umane, anche attraverso la formazione: “Questo ci consente oggi – prosegue Franco Cova – di proporre soluzioni sempre più complete ma di immediata applicazione. Lo sviluppo che ha interessato il gruppo è finalizzato da una parte alla diversificazione del mercato, dall’altra parte al consolidamento del core business, valorizzando e premiando partecipazioni e collaborazioni che ci garantiscano un’implementazione dei nostri prodotti in un modo solido, efficace e orientato ai processi di digital transformation”.