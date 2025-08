SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE * “NOTE D’ESTATE”: «CINQUE SERATE DI MUSICA D’AUTORE, NELLA CHIESETTA DI SANT’ANDREA A BREGUZZO»

17.04 - lunedì 4 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna “Note d’Estate”: cinque serate di musica d’autore nella suggestiva Chiesetta di Sant’Andrea a Breguzzo.

La Scuola Musicale Giudicarie presenta la nona edizione della rassegna di concerti di musica classica e cameristica che arricchisce l’estate in Val Giudicarie. Cinque appuntamenti imperdibili con artisti di grande talento e nella suggestiva Chiesetta di Sant’Andrea a Breguzzo.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

L’estate giudicariese si prepara ad accogliere la nona edizione di “Note d’Estate”, la prestigiosa rassegna di concerti di musica classica e cameristica, che spaziano dal repertorio barocco alla musica contemporanea, e che ha inaugurato con il tutto esaurito lo scorso lunedì 28 luglio alle ore 21.00 presso la suggestiva Chiesetta di Sant’Andrea a Breguzzo.

Organizzata dalla Scuola Musicale Giudicarie con il contributo del Comune di Sella Giudicarie, l’iniziativa promette cinque appuntamenti imperdibili nel cuore dell’estate. La rassegna, ormai un appuntamento fisso per gli amanti della buona musica, offre un’occasione unica per fruire di esibizioni di solisti ed ensemble in uno dei luoghi più suggestivi e acusticamente pregevoli del territorio: l’antica Chiesetta di Sant’Andrea, risalente al XIII secolo.

“Note d’Estate” si conferma un arricchimento significativo per l’offerta culturale del Comune di Sella Giudicarie, proponendo a residenti e turisti un viaggio musicale che spazia dalla musica corale alla cameristica, fino al recital solistico.

Il programma in dettaglio: cinque serate all’insegna dell’eccellenza.

l Lunedì 28 luglio ore 21,00. Serata inaugurale sold out e un grande successo: un viaggio corale tra classico e contemporaneo. Ad aprire la rassegna è stato il coro polifonico “En Plein Chœur” della Scuola Musicale Giudicarie, diretto da Barbara Dalla Valle, accompagnato al pianoforte da Hanna Pukinskaya e all’arpa da Michele Valcanover. Un affascinante intreccio tra repertorio classico e contemporaneo ha intessuto dialoghi tra Offenbach, Fauré e Benedetto Marcello e le sonorità di compositori di spicco come Karl Jenkins, Ola Gjeilo, Philip Stopford e Morten Lauridsen.

l Venerdì 1° agosto ore 21,00. Il secondo appuntamento ha riservato la riscoperta di Elisabeth Turner. Protagonista la clavicembalista Costanza Leuzzi insieme a “Egal Ensemble” – Sara Pozzato al flauto traverso, Lucilla Tempella al violino, Francesco Maria Cataldo al violone e viola da gamba, Elena di Marino soprano -. Un’originale proposta dedicata alla riscoperta della compositrice inglese Elisabeth Turner, figura di rilievo della prima metà del Settecento. Il gremito pubblico ha avuto l’eccezionale opportunità di ascoltare brani tratti dalle sue raccolte “Twelve Songs With Symphonies and a Thorough Bass for the Harpsichord” e “Six lessons for Harpsichord”, accanto a capolavori di Haendel e Corelli.

l Mercoledì 6 agosto ore 21,00. “Il suono solare dell’oro” – trombone e pianoforte. Questo mercoledì 6 agosto, spazio a un duo inconsueto e coinvolgente: il trombone di Davide Ventura e il raffinato pianismo di Midori Kuhara. Il concerto, intitolato “Il suono solare dell’oro”, aprirà una luminosa finestra sulle composizioni di Susan Mutter, Elisabeth Raum, Barbara York e Ida Gotkovsky. Un momento di particolare suggestione sarà la trascrizione per trombone di “O virga ac diadema” della mistica e teologa medievale Hildegard von Bingen.

l Mercoledì 13 agosto ore 21,00. Il talento pianistico di Alessia Petrone. Protagonista assoluta sarà la giovane e acclamata pianista Alessia Petrone. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, Petrone delizierà il pubblico con un recital virtuosistico e profondamente poetico, che include il Carnaval op. 9 di Schumann, lo Scherzo n.1 op.20 di Chopin e la Sonata n.3 in la minore op.28 di Prokof’ev.

l Martedì 19 agosto ore 21,00. Serata conclusiva: il Duo Baraldi in un viaggio sonoro. La rassegna si chiuderà con l’originale proposta del Duo Baraldi, formato dai giovani fratelli Demian al violino e Dylan al violoncello, già affermati nel panorama concertistico internazionale. Il Duo interpreterà un programma di ampio respiro, che accosta autori temporalmente e stilisticamente distanti come L. Massonneau, P. Vasks, I. Stravinskij e F. Servais, garantendo dinamicità e un grande interesse all’ascolto.

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito e non è richiesta la prenotazione – fino ad esaurimento posti.

INFO: www.scuolamusicalegiudicarie.it