SCHUSTER (+EUROPA TRENTO) * LAVORI PUBBLICI: « BY-PASS FERROVIARIO, L’IMPEGNO DEL COMUNE DEVE ESSERE PIENO E TRASPARENTE »

By-pass: l’impegno del comune deve essere pieno e trasparente. «Facchin dice di non ricordare se era arrivato in municipio»: sono le parole che si leggono a pag. 17 de l’Adige di oggi 30 agosto con riguardo al parere del dicembre scorso del Comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici. +Europa Trento è da tempo cauta sul bypass ferroviario. Crede fortemente nel PNRR e a tal proposito come partito abbiamo voluto il Governo Draghi.

Ma un miliardo di euro potrebbe essere investito meglio altrove, in primis per garantire un futuro di opportunità alle nuove generazioni. Si pensi anche a progetti più umili, ma efficaci come «un passante per Trento» (https://www.facebook.com/UnPassantePerTrento).

Lo scetticismo nasce però anche dai rilevanti rischi ambientali del bypass. Scoprire che a Trento si è tenuto un dibattito pubblico, fondamentale per rassicurare la cittadinanza, senza che fosse data conoscenza delle vulnerabilità già individuate da uno dei comitati tecnici più autorevoli del Governo, allunga ombre sul modus operandi e sulla bontà dello stesso progetto.

Ed inquieta apprendere che l’assessore alla mobilità, un assessore peraltro tecnico, affermi che «non si ricorda» se sia mai giunto al Comune questo parere. Non si tratta di una “carta a caso”, ma di un parere riguardante l’opera più importante del suo mandato. Rilevantissimo, oltretutto, perché evidenzia la fragilità della Marzola e getta ombre sulla fattibilità dell’opera.

E nel medesimo articolo si leggono anche passaggi come «non sono io che devo spiegare… chiedete a Rfi». Il Comune ha assicurato che sarà garante: per adempiere a questo impegno non si possono invocare competenze altrui e dirottare domande scomode altrove.

+Europa Trento con la lista +TrentoViva ha assunto un chiaro impegno con le generazioni più giovani e con la cittadinanza. Questo impegno deve rimanere il faro del nostro operare, rinnovando il supporto al Sindaco Ianeselli, al quale elettrici e elettori hanno dato fiducia per costruire la Trento del futuro.

Alexander Schuster, gruppo +Europa Trento