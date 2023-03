SCHUSTER (+EUROPA TRENTO) * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: « IL NOSTRO GRUPPO SOSTIENE IL DIALOGO CON IV E AZIONE, NON CONDIVIDIAMO LA POSIZIONE DI VALCANOVER »

17.27 - martedì 28 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

+Europa: il gruppo di Trento sostiene il dialogo con IV e Azione. Il gruppo di iscritte e iscritti di +Europa di Trento non condivide la posizione recentemente espressa da Fabio Valcanover a nome di +Europa al tavolo di coalizione, posizione che il gruppo apprende peraltro dagli organi di stampa, non essendovi alcun confronto con gli iscritti sul territorio. Il gruppo di Trento, attivo sin dal primo congresso del 2019, ha sempre cercato di favorire un dialogo in particolare con Azione e Italia Viva e ciò sin dalle comunali di Trento, occasione nella quale è stata ideata la lista +Trento Viva.

Esprimiamo quindi dispiacere nel vedere che al tavolo vi è una contrapposizione fra +Europa per come rappresentata da Fabio Valcanover e Azione e Italia Viva, senza che nemmeno vi siano stati tentativi di cercare un dialogo e una posizione unitaria. Quanto a candidato e posizioni valoriali, il gruppo di Trento rimane perplesso di fronte al fatto che sia sostenuto un candidato senza fissare una cornice di valori. Ad esempio, nel 2018 Valduga negò il patrocinio al Dolomiti Pride, senza che, a differenza di altri, sia noto un suo ripensamento su questa non condivisibile scelta.

Il sostegno ad un candidato implica sovente anche un posizionamento in vista delle future liste e alleanze elettorali. Si tratta di scelte che non competono al Segretario, bensì alla Direzione nazionale. È stato quindi chiesto che quest’organo si interessi quanto prima del contesto trentino.

*

Alexander Schuster

Gruppo +Europa di Trento