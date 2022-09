SCALFI (AZIONE) * ELEZIONI: IL TRENTINO PREMIA IL TERZO POLO, ORA AL LAVORO PER IL PROGETTO COALIZIONALE DEL 2023 »

08.43 - martedì 27 settembre 2022

Scalfi (Azione): Il Trentino premia il Terzo Polo. Ora al lavoro per il progetto coalizionale del 2023, Il Trentino ha dato fiducia al Terzo Polo. Quello che possiamo dire leggendo i risultati delle elezioni politiche è che i trentini hanno deciso di premiare la coalizione tra Azione e Italia Viva per la concretezza delle proposte e il profilo dei candidati. Il progetto del Terzo Polo convince gli elettori e ci consentirà di costruire un’alternativa politica all’attuale amministrazione provinciali alle elezioni del prossimo anno.

Siamo la quarta lista in Trentino e questo risultato è il frutto di un lavoro lungo ormai tre anni, che ha coinvolto tantissime persone con diversi profili e competenze. Costoro si sono affiancate in maniera instancabile ai nostri candidati per realizzare questo grande successo.

A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento.

Sono particolarmente felice che tra questi volontari ci siano stati tantissimi giovani, che sono stati protagonisti in prima persona di queste elezioni. Grazie a queste elezioni una nuova classe dirigente si sta formando e tutto questo mi riempie di emozione e speranze per il futuro della nostra Provincia.

Da questo voto poi possiamo trarre alcune indicazioni per il lavoro che ci attende nelle prossime settimane e mesi:

1) Gli elettori premiano la nostra alleanza con Italia Viva e nel consolidamento del Terzo Polo ci dovremmo tutti impegnare.

2) Il radicamento territoriale sarà la vera chiave di volta per fare la differenza nel 2023. Ne sono un esempio i risultati a due cifre ottenuti dalla lista Azione Italia Viva nei territori dove sono presenti i nostri amministratori e dove l’impegno degli attivisti si è concentrato in questa brevissima campagna.

3) Il terzo, ma non certo ultimo in ordine di importanza, è che i trentini premiano e premieranno in un perimetro programmatico e valoriale condiviso i progetti politici e le alleanze che uniscono piuttosto quelle che dividono.

Il risultato di Patton e quello mancato per un soffio di Conzatti dimostrano come la strada giusta sia quella di andare in tutti i nostri comuni, anche quelli più piccoli, ad ascoltare e a confrontarci in maniera franca con gli elettori.

In un contesto nazionale difficile, dobbiamo ripartire da questi insegnamenti e iniziare a costruire fin da subito un progetto coalizionale serio e credibile per il nostro Trentino.

*

Laura Scalfi

Direzione Nazionale Azione e Esecutivo Azione Trentino